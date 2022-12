Sapat na suplay na gamot, bakuna pinatitiyak sa 2023

MAYNILA — Hinimok ng infectious diseases specialist na si Dr. Rontgene Solante ang pamahalaan na tiyakin pa rin ang sapat na suplay ng bakuna at gamot sa COVID-19 kahit pa matapos na ang state of calamity sa bansa ngayong araw.

Ayon kay Solante, inaasahan na tataas pa ang mga kaso ng COVID-19 dahil sa malamig na panahon at pagdami ng mga taong nagtitipon at lumalabas o bumabiyahe.

Hindi rin anya maiiwasang magkaroon ng panibagong subvariant dahil sa maluwag na health protocols.

"Kung tanggalin natin itong state of emergency, mawawala ‘yung bisa ng emergency use authorization. So, anong mangyayari niyan? There will be another phase of vaccination na kailangan nilang mag-apply ng certificate of product registration para at least it will be available in the private sector," ani Solante.

"If ever the president will not extend the state of emergency, then we have to make sure na vaccines will still be available, the anti-viral agents will still be available para at least kung tataas ang mga kaso natin, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo natin."

Nauna nang nagpahayag ng agam-agam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang state of calamity dahil sa COVID-19 dahil sa bumubuting sitwasyon sa bansa.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News