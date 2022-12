ICYMI: 380 distressed overseas Filipinos nakauwi sa PH mula Jeddah

JEDDAH - Nakahabol sa Pasko ang 380 distressed overseas Filipinos na nabiyayaan ng repatriation flight ng Philippine Consulate General sa Jeddah noong December 15, 2022.

Natuloy ang repatriation flight sa tulong ng DFA-Office of the Undersecretary of Migrant Workers Affairs (DFA- OUMWA), Philippine Overseas Labor Office sa Jeddah (POLO-Jeddah) at volunteers mula sa Filipino community.

PCG Jeddah photo

PCG Jeddah photo

Lulan ng Philippine Airlines non-stop flight mula Jeddah papuntang Manila ang 380 distressed overseas Filipinos na kinabibilangan ng 11 special medical cases, siyam sa kanila ay mga buntis at 63 minor dependents, kung saan kalahati ay mga sanggol.

PCG Jeddah photo

PCG Jeddah photo

Lumapag sa NAIA ang repatriation flight, umaga ng December 16, 2022. Sinalubong sila at tinulungan ng mga kawani ng Oversease Workers Welfare Administration (OWWA).

