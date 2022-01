Traditional banig products, bumida sa diplomatic bazaar ng PH Embassy sa Portugal

LISBON - Bumida sa Philippine booth ng diplomatic bazaar na inorganisa ng Association of Families of Portuguese Diplomats in Lisbon ang mga tradisyunal na banig products ng Pilipinas.

Ang taunang event na pansamantalang nahinto nung isang taon dahil sa pandemya ay ibinalik ngayong taon sa Lisbon Congress Center.

Ang Philippine Embassy sa Portugal ang nagtanghal sa mga produkto, cultural activities at lutuing Pilipino para sa Portuguese public.

Si Philippine Ambassador to Portugal Celia Anna Feria (ikaapat mula kaliwa) kasama ang mga opisyal at kawani ng Philippine Embassy and members of the Filipino community, take a snapshot with the Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa. (Lisbon PE photo)

Mga makukulay na coin purses, placemats, eco-bags at pouches mula sa Mabaysay, ang isa sa best sellers ng two-day event. Ang mga tradisyunal na produkto ay hinabi ng mga kababaihan ng Basey, Samar gamit ang mga pinatuyong dahon ng ticog.

Nagustuhan din ng Portuguese shoppers ang hand-crafted products mula sa Negros Occidental, tulad ng foldable basket, coasters, placemats, hot pads na gawa sa natural pandan fibers, at mga hinabing pandan na may halong ceramics.

Photo courtesy of the Philippine Embassy in Lisbon

Ang mga ito ay gawa naman ng mga kababaihan ng Negros at kinagiliwan ng mga Portuguese. Kasama rin sa mga itinampok na Philippine traditional products ang mga Christmas capiz decorations mula Hinigaran, Negros Occidental.

Bumida rin ang Ang GustoKo products. Ang mga produkto ay gawa sa Pilipinas na kilalang stylish at may reputasyon bilang high-end fashion items sa Portugal. Bago nagbukas ang bazaar sa publiko, ipinakita na at ipinaliwanag ni Philippine Ambassador to Portugal, Celia Anna Feria sa isang live interview, ang malawak na koleksyon ng unique Philippine made products na naka-display.

Naging highlight ng Diplomatic Bazaar ang pagbisita ni President Marcelo Rebelo de Sousa ng Republic of Portugal, na dumaan sa Philippine booth.

Binigyan ni Ambassador Feria ang Portuguese President ng two-bottle wine holder na gawa sa pandan leaves at dalawang bote ng Sto. Niño Port white wine mula sa Adega de Sabrosa.

Inimbitahan din ni Ambassador Feria ang Portuguese President sa ongoing exhibition na pinamagatang, “Sto. Niño de Cebu: An Icon of Philippine Culture and History” na tatakbo mula December 9, 2021 hanggang February 6, 2022 sa Museo de São Roque.

Ang Philippine booth ay nai-feature rin sa live morning show ng Portuguese national television station (TVI).

Ang taunang diplomatic bazaar ay isang charity event na inorganisa para sa foreign embassies sa Lisbon.ginanap noong November 26-27, 2021.

Paraan ito para magkaroon sila ng pagkakataong masuportahan ang iba’t ibang social organizations at ibang layunin. Malaking tulong rin ang event na maibida ng mga embahada ang mga produkto at kultura ng kani-kanilang mga bansa.

Source: DFA website