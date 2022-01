Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Handa umano ang mga ahensiya ng gobyerno na magsampa ng kaso laban sa isang returning overseas Filipino na sinasabing lumabag sa protocols at nag-party sa Makati bago pa matapos ang kaniyang quarantine period.

Ayon kay Bureau of Quarantine Director Dr. Roberto Salvador, may nakahanda nang reklamo kung saan ang kaniyang bureau at ang Department of Health ang complainant.

"Para maging sample na hindi po dapat i-violate ang quarnatine laws dahil po malaki ang epekto nito sa community," sabi ni Salvador.

Handa ring magsampa ng kaso ang Philippine National Police sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa insidente.

Base sa mga panayam kina Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat at Interior Secretary Eduardo Año, dumating ng bansa noong Disyembre 22 ang isang Gwyneth Chua.

Nag-check-in si Chua sa Berjaya Hotel sa Makati para sa quarantine pero noong Disyembre 23 ay lumabas umano ang babae para umattend ng party sa Poblacion.

Ayon kay Puyat, may sapat na ebidensiyang nagpapatunay na lumabas si Chua mula sa pagkaka-quarantine.

"'Yong mga nakasama ng taong 'yon, they have signed affidavits na kasama nila 'yong taong 'yon. There are pictures," ani Puyat.

Disyembre 26 sumailalim si Chua sa swab test at kinabukasan ay nagpositibo siya sa COVID-19. Inilipat siya sa quarantine facility noong Disyembre 29.

Naglabas na ng show-cause order ang Department of Tourism (DOT) laban sa Berjaya Hotel para magpaliwanag ito.

Sa sagot ng Berjaya sa DOT, sinabi nitong naka-quarantine si Chua sa facility.

Pero pinabulaanan ni Año ang pahayag ng hotel.

"Imposible dahil nakita sa CCTV na nasa labas. Ang tanong na lang [ay] pinayagan ba siyang lumabas, may binayaran ba, or tumakas si Miss Chua on her own," anang kalihim.

Umamin din si Chua sa paglabag, ani Puyat.

"Umamin na naman siya eh that she cut quarantine," sabi ni Puyat.

Tuloy naman umano ang contact tracing para matukoy ang bilang ng mga na-expose kay Chua.

Ayon kay Año, nakatanggap sila ng impormasyong may mga nakasalamuha si Chua na nagpositibo rin sa COVID-19.

Iniimbestigahan na rin ng DOT ang mga ulat ng "absentee quarantine" na binebenta umano sa ilang hotel na quarantine facility.

"May mga kaso na naririnig kami, na binabayaran daw ang hotel tapos kunwari naka-quarantine tapos babalik na lang on the 5th day tapos magpapa-swab," ani Puyat.

Nagpaalala si Puyat na ang kapabayaan ng isang tao ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa ilalim ng pandemya.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News

