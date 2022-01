Pinay artist nagtanghal ng solo art exhibit sa Dubai

DUBAI - Isang solo art exhibit ang itinanghal kamakailan ng Pinay filmmaker at artist na si Malaya Roxanne Santos sa United Arab Emirates. Sa kanyang pagbabalik sa Dubai makalipas ng mahigit isang dekada, ipinakita niya ang galing ng Pinoy sa abstract painting.

Namangha ang mga bumisita sa kanyang art exhibit na pinamagatang “Splash of Hope-Journey of Healing and Optimism” sa Off The Hook Seafood Restaurant sa Ibn Battuta Mall.

Video grab mula sa YouTube channel ni Malaya Roxanne Santos/ Splash of Hope: A Journey of Healing and Optimism

Pinuri ni Consular Attache Antonette Peralta ng Philippine Consulate General Dubai ang mga likha ni Santos. Nabighani rin sa likha ng Pinay artist ang Indonesian Consul General sa Dubai at Northern Emirates na si Candra Negara para sa dalawang set ng anim na paintings na may matiwasay at masayang tema sa likod ng trahedya at pait na dinanas ng marami dahil sa pandemya.

Video grab mula sa YouTube channel ni Malaya Roxanne Santos/ Splash of Hope: A Journey of Healing and Optimism

“Kumapit ako sa sining. Tumigil ang lahat. Andaming industries na nagsara, wala ng sine, pero humahanap tayo ng way na yung art ang nagiging “soul of the nation,” soul natin as a people. Tapos ako, yun sining sa pagpinta,” sabi ni Santos.

Para kay Santos ang pagpinta ang nakatulong ,ang nagbigay ng positibong pakiramdam at pumapawi sa lungkot dulot ng pandemya..

“Ngayong pandemya, kahit malungkot, kahit maraming loss, meron ding buhay. At yun nakikitang buhay na yon, ‘yung kulay, yung ilaw, agos ng tubig, yun lumalaban tayo, sumasayaw sa agos ng buhay,” dagdag ni Santos.

Mas lalo pang ginanahan si Santos sa natunghayang visual feast ng Expo 2020 na ginaganap ngayon sa Dubai. “Makikita mo yung sa Expo, it’s like a celebration of life. And in terms of sustainability, andaming mai-o-offer sa world,” sabi ni Santos.

Kaya’t hindi katakataka na sa kanyang mga likhang obra, bakas ang kanyang pagbabalik-sigla sa talentong muling umusbong dahil sa mas mahabang oras na dulot ng mga nagdaang lockdowns.

Video grab mula sa YouTube channel ni Malaya Roxanne Santos/ Splash of Hope: A Journey of Healing and Optimism

“This is part of a polyptych meaning marami sila. It’s part of a painting of four, it’s called “Song of the Sea”. May dynamics siya, umaagos siya, the way na tayo as people, bilang Pilipino, bilang nanay, bilang isang babae, lumalaban tayo sa agos ng buhay na may grace,” saad ni Santos.

Sa kabila ng hirap ng buhay dulot ng pandemya, naniniwala si Santos na kayang manumbalik ang pag-asa ng mga Pilipino kung babalik rin ang kumpyansa at determinasyon natin sa ating mga sarili.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.