MAYNILA — Ilang oras bago ang pagsalubong sa Bagong Taon, humabol sa biyahe ang ilang mga taga-Metro Manila na gustong makauwi sa kani-kanilang mga probinsiya.

Maraming mga pasahero ang nagtungo nitong umaga ng Biyernes sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City bagaman hindi naman mahaba ang pila. Kasama rito ang mga terminal ng Five Star, Ceres at Araneta Bus Terminal.

Puwede ang advanced booking online pero puwede ring mag-walk-in para sa mga biglaang biyahe.

Sa ngayon, maayos ang sistema sa mga bus terminal at may mga security personnel na nakabantay at handang tumulong sa mga pasahero.

Nagpaalala naman ang pamunuan ng mga bus terminal sa mga pasahero na alaming mabuti ang travel requirements, partikular ang mga dokumentong hinihingi ng mga local government unit sa mga pupuntahang lugar.

Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX), dagsa rin ang mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang probinsya para mag-Bagong Taon.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni PITX corporate affairs and government relations head Jason Salvador na umabot na sa higit 43,000 ang bilang ng mga pasahero hanggang Huwebes.

Mas kaunti umano ito kompara bago mag-Pasko o noong Disyembre 23, na umabot sa 125,000.

Tiniyak naman ng pamunuan ng PITX na nasusunod ang health protocols, gaya ng 70-percent capacity sa mga bus para mapanatili ang physical distancing. Dinagdagan din umano ang mga bus na bumibiyahe sa mga probinsya.

Nagdagdag naman ang pamunuan ng North Luzon Expressway (NLEX) at Subic-Clark-Tarlac Expressway (SCTEX) ng mga tauhan ngayong holiday season para umalalay sa mga motoristang pauwi ng mga probinsiya.

Handa ang mga tauhan ng NLEX at SCTEX na mag-overtime o mag-extend dahil sa inaasahang dagsa ng mga motorista ngayong Biyernes, ayon kay traffic manager Robin Ignacio.

Bagaman wala umanong libreng toll ngayong taon, may handong namang promo o pa-raffle ang Metro Pacific Tollways Corp. — na nangangasiwa sa parehong NLEX at SCTEX — sa mga motoristang naka-RFID.

Aabot umano sa P4 milyon at mga sasakyan ang papremyo sa raffle, na may mechanics na matatagpuan sa www.easytrip.ph/2022happyholideals.

"Ito po ay para sa lahat ng may RFID na naka-register po sa kanilang pangalan at dadaan po sa aming mga expressway at Metro Pacific Tollway Corporation," paliwanag ni Ignacio.

"Kung dumaan po sila ng December 26 hanggang January 1 at name-maintain po nila ang kanilang balance, kasama po sila sa raffle at ang mapapalunan po sa mga raffle na ito ay worth P4 million," paliwanag niya.

— May ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News