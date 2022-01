Watch more on iWantTFC

Mas makabubuting isipin ng publiko na nasa mga komunidad na ang mas nakahahawang omicron variant ng COVID-19, sabi ngayong Biyernes ni Health Secretary Francisco Duque III, kasabay ng pagsipa ng mga kaso ng sakit sa bansa.

Para kay Duque, mas mabuting isiping kumakalat na ang bagong variant para mas mag-ingat ang publiko.

"It is prudent to assume that omicron is already in circulation or is already in the communities absent of course a definitive whole genome sequencing results to support that theory," ani Duque.

"But it is good to already assume for purposes of planning, for purposes of communication," dagdag niya.

Hindi pa kasi tiyak kung omicron variant ang sanhi ng pagtaas ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa kamakailan.

Sa ngayon, 4 na kaso pa lang ng omicron ang nade-detect sa Pilipinas.

Ngayong Biyernes, lumobo sa 2,961 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kompara sa 1,623 noong Huwebes.

Dahil sa mga bagong kaso, umakyat sa 2,843,979 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 14,233 ang active cases o may sakit pa rin, ayon sa datos ng Department of Health (DOH).

Umabot na rin sa 10.3 porsiyento ang positivity rate o bilang ng mga positibo kompara sa mga tine-test. Lagpas na ito sa benchmark ng World Health Organization na 5 porsiyento para masabing kontrolado ang COVID-19 situation sa isang lugar.

Patuloy naman ang paalala ng DOH na magpabakuna at mag-ingat sa gitna ng umiigting na banta ng omicron variant.

Base sa trend na nakikita sa ibang bansa gaya ng South Africa at United Kingdom, ang peak ng omicron ay nalampasan pa ang peak na naranasan noong kumalat ang delta variant.

Aminado si Duque na bagaman mababa pa ang health care utilization rate sa Pilipinas, posibleng tumaas din ito.

Pero hindi gaya ng mga nakaraang surge, mas handa na ang pamahalaan ngayon, ani Duque.

"In terms of the detailed planning and execution, we just have to adopt the worst-case scenario for the delta variant," aniya.

Samantala, lumabas naman sa Facebook page ng DOH-Bicol Center for Health Development ang isang pahayag na nagsasabing may kaso na ng omicron doon base anila sa resulta mula sa Philippine Genome Center.

Pero tinanggal din ang post makalipas ang isang oras.

Ayon sa DOH Central Office, wala pang ganoon anunsiyo.

"We will check on that and see if there’s data to support it. We will let you know right away. Alam mo naman ang DOH, we’re very, very transparent," ani Duque.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News