“KLIK” for a cause para sa Pinoy cancer patients sa Kuwait, inilunsad

KUWAIT - Likas na sa mga Pilipino ang matulungin kaya naman matapos ang halos dalawang taong walang photo shoots dahil sa pandemya muling nagsama-sama ang Kapisanan ng mga Litratistang Pilipino sa Kuwait o KLIK para matulungan ang mga kababayang may cancer sa Kuwait ngayong kapaskuhan.

“KLIK” for a cause for the benefit of the Kabayan Cancer Support Group” ang tema ng proyektong binuo ng grupong KLIK na binubuo ng PINDOT, Lightbenders, KOLAB, PIX, Expose, Pinoy Snappers at Pinoy Vloggers in Kuwait.

“Ang pag-photoshoot po dito sa KLIK ay para makatulong sa ating mga kababayan na may breast cancer na nangangailangan po ng tulong, so kailangan po nating suportahan ang ating mga kababayan dahil po sa ating mithiin,” pahayag ni Ramil Sunga,organizer ng KLIK.

Kasama rin ang photoshoot for a cause ang nangungunang online Filipino radio station sa Kuwait ang Pinoy Arabia ME bilang kanilang media partner at iba pang indibidwal.

“Itong event na Ito ay ginawa ng grupo namin ulit after ng COVID, nung pandemic kasi gawa nung kailangan unang-una para mabuo ulit ang grupo, pangalawa para makatulong kami sa mga nangangailangan at ngayon nga napili namin ulit ang breast cancer. Sana maging successful ang event na ito at asahan nyo na masusundan pa ito, marami pang susunod na event at marami pa tayo matutulungan. Basta tulong-tulong, marami pa tayong magagawa,” sabi ni Ronnie Mandap, president ng PIX Group.

Todo suporta rin ang mga ilang modelo na game na game sa pag-pose sa bawat klik ng camera.

“Yung shoot for a cause po para masuportahan namin yung cancer patients, kaya nag- ano po kami ng shoot for a cause so we volunteer for that," sabi ni Eloisa Llaves Pablo, model at volunteer ng event.

Nakalikom ng 357 Kuwaiti Dinars o higit 58 thousand pesos ang KLIK for a cause na agad iniabot sa Kabayan Cancer Support Group.

“Kami po ay nagpapasalamat sa KLIK o Kapisanan ng mga Litratista dito sa Kuwait sa inorganize po nila na fundraising event na ito para makapag bigay tulong po tayo para sa mga kababayan natin na nag-a-undergo ng cancer treatment dito sa Kuwait. Sana po ay ‘wag silang magsawang magbigay tulong sa pamamagitan po ng grupo namin makakaasa po sila na mapapaabot po natin sa mga kababayan natin na nangangailangan nito,” pahayag ni Marcelino Mallari, pangulo ng Kabayan Cancer Suppor Group (KCSG).

Hindi rito nagtatapos sa photo shoot for a cause ang pagtulong ng grupong KLIK.

Anila, makakaasa ang mga Pinoy sa Kuwait ng mas marami pang makabuluhang proyekto tulad nito sa darating na 2022.

