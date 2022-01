Pagbabakuna kontra COVID-19 sa University of the East sa Maynila noong Nobyembre 18, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Higit kalahati ng mga estudyante sa mga kolehiyo at unibersidad sa Pilipinas ang nabakunahan kontra COVID-19, ayon sa Commission on Higher Education (CHED).

Sa pahayag noong gabi ng Huwebes, sinabi ng CHED na umabot na sa 59.7 porsiyento ang vaccination rate ng tertiary students mula sa 46 porsiyento noong Nobyembre 25.

Katumbas umano ito ng 2,456,667 bakunadong estudyante mula sa kabuuang 4,115,988 tertiary students. Sa bilang na iyon, 43.21 porsiyento ang fully vaccinated habang 16.52 ang nakatanggap ng first dose, ayon sa CHED.

Ayon sa CHED, tumaas ang vaccination rate sa tulong na rin ng school-based vaccination.

Samantala, umakyat naman sa 87.1 porsiyento ang vaccination rate sa mga empleyado ng mga higher education institution (HEI), sabi ng CHED.

Katumbas umano ito ng 255,229 bakunadong HEI personnel mula sa kabuuang 293,058 empleyado.

Nasa 82.45 porsiyento ang vaccination rate sa mga HEI personnel noong Nobyembre 25.

"The vaccination rate of our education frontliners have reached herd immunity levels ensuring not only their availability to join face-to-face classes but more importantly, they are helping protect their families and communities from the rapid spread of the COVID-19 virus," sabi ni CHED Chairman Prospero de Vera.

Layon ngayon ng CHED at ng mga katuwang nitong local government unit na makapagbigay ng booster shot sa sektor ng tertiary education sa unang bahagi ng 2022.

Pinapayagan na ngayon ang limited face-to-face classes sa mga kolehiyo at unibersidad sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 hanggang 3, pero tanging mga bakunadong estudyante at personnel lang ang puwedeng lumahok dito.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC