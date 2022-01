Pumalo na sa higit 400 ang bilang ng mga naiulat na namatay dahil sa Bagyong Odette, sabi ngayong Biyernes ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Ayon sa NDRRMC, sa 405 na naiulat na namatay, 75 pa lang ang kumpirmado.

Mayroon ding 1,147 na nagtamo ng injury dahil sa bagyo habang 82 pa ang nawawala, sabi ng ahensiya.

Sa ngayon, may higit 300,000 tao ang nananatili sa mga evacuation center.

Umabot naman na sa P16.7 bilyon ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa impraestruktura, ayon sa NDRRMC.

Ayon naman kay NDRRMC Executive Director Ricardo Jalad, tuloy ang paghahatid ng gobyerno ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo kahit pa holiday.

Itinanggi rin ni Jalad ang paratang na inuuna ng gobyerno ang paghahatid ng ayuda sa mga vote-rich area, lalo't halalan sa susunod na taon.

Ayon kay Jalad, inuuna ang pagresponde sa mga lugar depende sa tindi ng pinsalang iniwan sa kanila ng bagyo.

"We go to where are the most affected population, not the voting population," aniya.

Ang Odette ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas ngayong taon. Nasa halos 200 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito bago unang nag-landfall sa Siargao Island noong Disyembre 16.

