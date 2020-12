Mga ospital naglaan ng ibang emergency room para sa mga biktima ng paputok

East Avenue Medical Center in Quezon City, April 03, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Naglaan ng ibang emergency room ang 2 ospital sa Kamaynilaan para tugunan ang mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon.

Ayon kay Dr. Willie Saludares, head ng emergency department ng East Avenue Medical Center (EAMC), walang dapat ikatakot ang publiko na pumunta sa ospital sakaling sila'y maputukan habang may banta ng pandemya.

"Dapat po huwag silang matakot na pumunta ng ospital kung sila'y maputukan. Ang mga injuries na sanhi ng paputok ay napakadelikado po kung hindi maagapan," kuwento nito sa Teleradyo. "Maaaring mauwi ito sa impeksiyon, tetanu hanggang sa kamatayan."

Simula noong Disyembre 24, nakapagtala lamang ang EAMC sa Quezon City ng 1 fireworks-related injury.

Samantala, handa na rin ang Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila para sa mga mapuputukan ngayong bagong taon.

"Up to now, wala pa kaming reported na fireworks-related injury," ani Dr. Wenceslao Llauderes, chief of medical professional staff ng ospital.

Noong nakaraang taon, nakapagtala ang JRMMC ng 38 na fireworks-related injuries kung saan 60 porsiyento sa mga biktim ay wala pang 18 taong gulang.

"Sana tuloy-tuloy na wala pa tayong ma-entertain na fireworks-related injury hanggang matapos ang taon," aniya.

Dagdag nito, "Sana sa pagsalubong ng bagong taon, lahat ng parte ng ating katawan ay kompleto."