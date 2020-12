Kahit may pandemya, mga ospital handa na umano para sa firework injuries

Naglaan ng tent para sa fireworks-related injuries ang Jose Reyes Memorial Medical Center sa labas ng kanilang emergency room. Raphael Bosano, ABS-CBN News

MAYNILA - Kahit may hinaharap na coronavirus disease (COVID-19) pandemic, tiniyak ng Department of Health na handa na ang mga ospital para sa mga sino mang madidisgrasya dahil sa paputok.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, sapat ang kanilang mga tauhan para magpagamot ng mga madidisgrasya sa pagsalubong ng bagong taon.

"We have enough personnel to help manage our injuries and continue looking at other patients. Most if not all hospitals, handa sila. They have emergency facilities that are capable of responding. They cannot deny any patient na victim of a blast injury," ani Duque.

Bukod sa mga posibleng mapinsala ng paputok, binabantayan din ng mga ospital ang banta ng COVID-19.

Dahil sa pandemya, may ilang pagbabagong ipapatupad sa pagtanggap ng mga pasyente sa mga emergency room.

Ang ilang ospital, may itinalagang lugar para sa mga mabibiktima ng paputok.

Ang Jose Reyes Medical Center, nagdagdag ng sariling triage at ihihiwalay ang mga COVID-19 patients sa mga hindi COVID-19 patients.

"There would be a triage. The patients would be classified as COVID or non-COVID. Iba ang passage for COVID cases. The ER is divided into 2 areas," ayon kay Emmanuel Montana, chief ng Jose Reyes Memorial Medical Center.

Paalala naman ni Willie Saludares, pinuno ng East Avenue Medical Center emergency department, walang dapat ikatakot ang publiko na pumunta sila sa ospital sakaling maputukan.

"Dapat po huwag silang matakot na pumunta ng ospital kung sila'y maputukan. Ang mga injuries na sanhi ng paputok ay napakadelikado po kung hindi maagapan," aniya sa Teleradyo. "Maaaring mauwi ito sa impeksiyon, tetano hanggang sa kamatayan.”

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News