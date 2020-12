Ilang residente namalimos ng pang-Media Noche dahil sa pandemya

Namamalimos ang ilan ng panghanda sana sa kanilang Media Noche. ABS-CBN News

MAYNILA - Marami nang kalye sa Metro Manila na halos wala nang laman.

Pero sa Barangay Mariana sa Quezon City, imbes na mamalagi sa bahay, nakikipagsapalaran sa kalsada si Menyer Ligmon, dala-dala ang 3 anyos na bunso.

Namamalimos sila ng panghanda sana sa kanilang Media Noche.

"Mahirap po dahilan po sa pandemic ngayon. Dati po kasi naglalabandera po ako, simula po nu'ng pandemic hindi po ako pinapapasok sa subdivision kasi bawal nga daw po,” ani Ligmon.

Sinubukan naman niyang magtinda sa kalye, pero wala pa ring halos benta.

Ayon sa barangay, ilang beses na nilang pinagsabihan ang mga nanlilimos.

"Sinusuway namin sila, pinahuhuli namin sila at sometimes pag nahuli, we get hold of them, we talk to them here tapos may blotter sila but most of the time pag nakikita nila ang barangay tumatakbo lang sila eh," ayon sa barangay administrator na si Melody Cosio.

Giit naman ni Ligmon: "Parati po kami sinisita, eh sabi po namin kung magmumukmok kami sa loob ng bahay namin, ano naman kakainin namin?"

Kahit alam niyang delikado dahil sa COVID-19, umaasa pa rin sila sa kabutihang-loob ng iba, tulad ni "Dan," isang negosyante.

"Makatulong lang nang konti. Mahirap 'yung 2020 sa maraming tao. Nakakatuwa, hindi naman kalakihan nabibigay namin pero konting joy lang sa mga kasama natin," aniya.

Sa San Juan City, nagbebenta pa rin ng bulaklak si Rosalinda Sanchez ngayong bisperas ng Bagong Taon, kahit bawal lumabas ang mga senior citizen tulad niya.

"Hindi naman ako namamalimos, sir, nagtitinda ako ng sampaguita

kaya ngayon wala akong tinda," ani Sanchez.

Pinagsasabihan naman aniya siya ng kaniyang anak pero siya ang mapilit. Ipinagpapasa-Diyos na lang din niyang hindi siya mahahawa.

Hiling niya: matapos na ang pandemya at mas magandang taon sana ang hatid ng 2021.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News