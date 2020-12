Grupo ng nurse, umalma sa ‘9/10’ grado ni Duque sa DOH ukol sa pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pumalag ang grupo ng mga nurse sa gradong ibinigay ni Health Secretary Francisco Duque III sa COVID-19 response ng Department of Health, dahil sa anila’y hindi pa pagtugon sa kanilang mga hinaing.

Sa Teleradyo, sinabi ni Filipino Nurses United Secretary-General Jocelyn Andamo na wala silang naramdamang "kongkretong suporta" sa mga naranasan nilang mga problema at hinaing ilang buwan na matapos magsimula ang pandemya.

Kung tatanungin umano ang grupo, "bagsak" o 2 o 3 puntos lang sa 10 ang ibibigay nilang grado sa COVID-19 response ng DOH.

"Hindi po kami natuwa kasi sa bahagi namin, kaming mga nurses na pangunahing saksi at mismong nakakaranas ng mga problema at inadequacies ng ating health care system, napakalaki at napakabigat ng aming dissatisfaction sa nangyari sa COVID-19 response na nagmumula po sa maraming frustrations,” ani Andamo.

Matatandaang binigyan ni Duque ng 9 out of 10 na grado ang DOH sa pagtugon sa pandemya.

Ito ay sa gitna ng pag-ani ng batikos ng DOH, partikular na si Duque sa pagresponde nila sa COVID-19 gaya ng delayed na pasahod sa health workers at ang pahirapan umanong pagsasagawa ng COVID-19 tests noong pasimula ang pandemya.

Giit noon ni Duque, hindi mapapantayan ang pagsisikap, sakripisyo, at dedikasyon ng mga tauhan ng ahensiya sa pagresponde sa pandemya.

"Nakita ko on the ground (I saw on the ground) and with my interactions, my endless meetings with my DOH team, I would give them 9 to 10 in terms of great effort, the sincerity to contribute to the national government’s pandemic response,” aniya noong Miyerkoles.

Saludo rin umano si Duque sa mga personnel at health care workers sa pagtugon sa pandemya.