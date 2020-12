ALAMIN: Mga 'start-up' na puwedeng simulan sa halagang P1,000

Binibisita ng ilang customer ang isang negosyong nagbebenta ng mga gulay, prutas, at iba pang farm produce. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Nais bang magsimula ng negosyo para sa 2021, pero pinoproblema ang pampuhunan?

Ayon sa isang business expert, maaaring magsimula ng isang negosyo sa halagang P1,000.

Watch more in iWantTFC

Sa programang “Sakto” ibinahagi ni Paulo Tibig ang ilang “start-up” businesses na maaaring simulan sa murang halaga sa pagpasok ng taong 2020.

PUNLA BUSINESS

Ngayong pandemya at usong-uso ang mga halaman, mungkahi ni Tibig na magsimula ng punla business o paglalagay ng mga buto ng halaman sa isang maliit na bag.

At kapag lumaki an ang mga ito, maaaring ikonsidera ang pagbebenta na ng mga mismong halaman.

TRADING BUSINESS

Marami na rin ang nahihilig sa pagbe-bake.

Pero dahil karamihan sa mga baking tools ay malakihan ang benta, ipinapayo ni Tibig na gumawa ng “tingi” trading business.

“Puwede ka bumili ng ilang kilo ng harina tapos i-repack mo na siya magte-trading ka and eventually ire-repack mo siya,” ani Tibig.

Akma rin aniya ito para sa iba pang mga produkto gaya ng shampoo at mga conditioner lalo na’t nahihilig ang mga Pinoy sa tinatawag na “sachet economy.”

MGA LUMANG DAMIT

Maaari ring magsimula sa sariling aparador.

Kung may lumang damit na hindi na nagagamit, ihinihirit ni Tibig na gamitin ito.

“’Yung mga tipong lumang damit natin can be a very good source of income and capitalization i-trade mo na sila ibent mo na sila,” ani Tibig.

ILANG PAYO

Kung magsisimula ng negosyo, ipinapayo ni Tibig na siguruhing nagugustuhan at ikinahihilig ang ginagawang negosyo.

“Again, ang sinasabi natin mas mataas ang success rate gusto mo willing ka passionate ka sa ginagawa mo,” ani Tibig.

Payo pa niya, gamitin ang pandemya para pag-isipan ang proyekto.

“I-value mo essence of time marami sa’tin nag-iisip pandemic nasa bahay mas maraming proyekto,” ani Tibig.