44 timbog sa ilegal umanong tupada sa Pampanga

Huli sa operasiyong isinagawa ng Pampanga Provincial Intelligence Unit at ng City of San Fernando Police ang 44 na katao sa isang ilegal umanong patupada sa Barangay San Jose Matulid, sa bayan ng Mexico, Pampanga, Huwebes ng tanghali.

Sa 44 na nahuli sa may bakanteng lote sa tabi ng palayan, may ilang mga senior citizen.

“Eh dahil sa kompromisong hindi ko mapahiya 'yung nagkumbida . . . Oo, alam ko bawal, ang mahirap lang naisama ko pa yung kapatid ko,” ayon sa isang nahuling kinilala lang sa pangalang Boy.

Kasama rin sa nahuli ang ilang menor de edad at isang kagawad.

Napag-alaman din ng PNP na mga kagawad din ng ibang barangay ang operator ng iligal na sabong o tupada.

“Maliban sa criminal charges na haharapin dahil dito sa sabong na illegal gambling o illegal cockfighting na kanilang sinalihan, magkakaroon din sila ng administratibong kaso dahil nakakalungkot ito na dapat sanang katuwang namin ng mga ganitong klase ng batas, ay sila pa ang nangunguna sa pagkakaroon ng mga mass gathering na ganito,” ani Police Col. Arnold Thomas Ibay, OIC ng Pampanga Police Office.

Narekober ang 30 buhay at 3 patay na manok na panabong at ang higit P186,000 na taya.

Ayon sa PNP, dumagsa ang mga mananabong dahil ipapatupad na ang EO 32 A -2020 ng provincial government na na magiging epektibo dakong alas 6 ng gabi.

Inihahanda na ang kasong violation of PD 449 (illegal gambling) RA 11332 (non-cooperation/reporting on infectious diseases) at violation of IATF omnibus guidelines on mass gathering laban sa mga nahuli kasama na ang paglabag sa provincial ordinance 756 o ang mandatory wearing of facemask dahil walang suot na mga facemask ang ilan sa kanila.

