SURIGAO CITY— Mabenta ang mga rechargeable na ilaw, fan, at power bank sa mga bangketa sa Surigao City.

Wala pa rin kasing kuryenteng umaabot sa mga residente 2 linggo mula nang manalasa ang Bagyong Odette, ang pinakamalakas na bagyong pumasok sa Pilipinas ngayong taon.

Marami ang nawalan ng mga bahay at bubungan dahil sa bagyo pero para sa mga may tirahan, hamon ang pangangapa sa dilim.

Sa kalsada ng city center, nakalinya ang mga street vendor, na nagbebenta ng patok na rechargeable emergency light sa halagang P400.

Surigao City residents still without electricity bring their lights & gadgets daily to this free charging station beside city hall. pic.twitter.com/53xyEFKSEG