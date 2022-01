Watch more on iWantTFC

Nasa "moderate risk" na ulit ang situwasyon ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR), ayon sa OCTA Research Group nitong Huwebes, kasabay ng muling pagtaas ng mga kaso ng sakit.

Sa datos noong Miyerkoles, lumalabas na 572 sa 889 na bagong kaso ng COVID-19 ay galing sa NCR. Mas mataas ito nang 229 porsiyento o 176 cases kompara noong sinundang araw.

Tumaas din ang 7-day average cases sa 215 noong Disyembre 23 hanggang 29 kompara sa 79 cases noong sinundang linggo.

Umakyat din sa 3.86 porsiyento ang positivity rate ng rehiyon mula 0.69 porsiyento, at reproduction rate sa 1.49 porsiyento mula 0.51 porsiyento.

Ang positivity rate ang bilang ng mga nagpopisitibo kompara sa mga nate-test habang ang reproduction rate ang average na bilang ng mga puwedeng mahawahan ng positibong kaso ng COVID-19.

Nananatili naman sa 19 porsiyento ang health care utilization rate sa Metro Manila pero may ilang ospital nang nakakakita ng pagdami ng mga pasyente ng COVID-19.

Hindi pa masabi ng Department of Health (DOH) at mga eksperto kung ang pagtaas ay dahil sa omicron variant pero malinaw na may pagtaas dahil na rin sa pagluluwag ngayong holiday season.

Kung hindi dahil sa omicron ang pagtaas, posibleng hindi rin magtagal ang pagtaas ng mga kaso, ani OCTA fellow Dr. Guido David.

May nakikita naman si ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido na pagkakahalintulad sa nangyayari sa bansa ngayon at nangyari sa South Africa nang magsimulang kumalat doon ang omicron.

Kumpirmado man o hindi ang local transmission ng omicron, higit na kailangang mag-ingat ng publiko, ani Guido.

Higit libo ulit

Ngayong Huwebes, nakapagtala ang DOH ng 1,623 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa loob ng higit 1 buwan.

Dahil dito, 2,841,260 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 11,772 ang active cases o may sakit pa rin.

Ayon naman sa World Health Organization (WHO), bagaman lumalabas sa paunang datos na mild ang sintomas ng omicron, hindi pa ito kumakalat nang husto para makita kung mild din ang epekto nito sa mas matatanda at may ibang sakit.

Hindi lang din omicron ang sanhi ng pagtaas ng mga kaso ngayon, ani WHO Director General Dr. Tedros Ghebreyesus.

"Right now, delta and omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths," ani Ghebreyesus.

"I am highly concerned that omicron, being more transmissible, circulating at the same time as delta, is leading to a tsunami of cases," dagdag niya.

Bagaman may datos na nagpapakitang bumababa ang efficacy ng bakuna sa omicron, dapat maunawaan na ang mga bakuna ay proteksiyon sa malalang pagkakasakit at pagkamatay, at hindi laban sa pagkahawa ng virus, ayon sa WHO.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News