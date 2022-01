Mga Pinoy sa Europe, masayang idinaos ang Pasko sa kabila ng banta ng Omicron variant

TORINO - Imbes na magdaos ng Christmas party, isinagawa ng Filipino community group na Associazione Culturale Filipina del Piemonte sa Torino ang pagbabalot ng mga regalo at pamimigay ng food packs para sa mga nagsimbang Pinoy.

Namigay sila ng 100 food packs na galing sa donasyon ng iba’t ibang kumpanya sa Italya.

“Dahil sa pandemya, kinonvert namin ang Christmas party namin sa pamimigay nito. Ito ay first time naming ginawa na dinala namin sa simbahan ng Pilipino. Pero meron kaming initiative every month na ibinibigay sa mga Pilipino pati ibang mga lahi,” sabi ni Rosalie Cuballes, ACFIL president.

“Thank you sa regalo, Merry Christmas, may pera pa,” sabi ni Fe del Mundo, isang OFW.

Fresh meat naman ang pang-aginaldo ng grupong Guardians PGDL-Ram na bahagi ng kanilang Christmas celebration. Nagbahay-bahay din ang kanilang mga miyembro para maabutan ng tulong ang mga mas nangangailangan na Persons With Disability (PWDs), unemployed, o maraming anak.

Higit tatlumpung pamilya ang naabutan ng tulong ng grupo sa kabila ng banta ng Omicron variant.

At kahit may takot pa rin dahil sa pandemya, tuloy pa rin ang kanilang pagtulong.

“Takot na takot din. Sinasabi ko sa kasamahan namin, iwas lang tayo. Yung pumapasok dito, naka- green pass naman,” sabi ni Rey Dumenden ng Guardians PGDL-Ram. Ang green pass ay patunay na bakunado na ang indibidwal.

FRANCE

Sa France, malamig man ang pagdaraos ng Simbang Gabi sa Paris, hindi napigilan ang saya sa taunang selebrasyon ng Kapaskuhan na ginanap sa Eglise Notre- Dame d'Auteuil sa Paris.

Sa kabila ng banta ng omicron variant wala namang mahigpit na pagbabawal pero kailangang sumunod sa health protocols.

“Basta ganoon pa rin magsusuot ng mask as much as possible, iwasan yung conversation, social distancing pa rin at gagamit tayo ng tayo ng mask, its a must,” saad ni Father Leo Balaguer, Pilipinong Pari ng Paris. Chaplaincy.

“Hindi po kami natatakot na mag simba magsama-sama kasi naniniwala kami na the blood of Jesus na yung bodies na magpo-protect sa amin,”sabi ni Espie Matugas, Pinay sa Paris.

GERMANY

Sa Germany, unang Pasko ngayon ng 24 na bagong Pinoy nurses na dumating sa Essen, Germany mula nitong Hulyo.

Malayo man sa pamilya, malamig na panahon at ibang kultura, pinilit ng nurses na magsaya sa Christmas party para maibsan ang kanilang pangungulila.

“Yung kasama kong mga Pinoy dito parang pamilya, ang turing dito. Kaya nami-miss ko pamilya ko pero na re-replace din naman dito,” sabi ni Raymark Villarete, Pinoy nurse sa Essen.

Naging emosyonal naman ang nurse na si Julie Ann Madayag ng maalala niya ang naiwang anak at asawa sa Pilipinas.

“Masakit sa damdamin na ‘di mo sila makasama ngayong Pasko pero iniisip ko palagi na kaya ako nandito para sa kanila,” saad ni Madayag.

Maligaya naman si Mariz Dimapilis dahil dumating ang asawa niyang OFW galing Abu Dhabi at magkasama silang magpa-Pasko.

“Magiging masaya ang Pasko ko ngayong 2021 kasi kasama ko si habibi ang aking asawa na magse-celebrate,” sabi ni Mariz Dimapilis, nurse sa Essen.

“Masaya kasi kasama ko siya medyo yung pangarap na bata pa ako na mag-Christmas sa ganitong malalamig na lugar, parang natupad,” sabi ni Jpix Dimapilis, asawa ni Mariz.

Dinaan na lang ng nurses sa palaro, sayawan at exchange gifts ang kanilang Christmas party para maibsan kahit papaano ang pag-iisip nila sa mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas.

(Ulat ni Maricel Burgonio ng Italy kasama si Ver Cuizon ng Germany, at Bong Agustinez sa France)

