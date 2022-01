Watch more on iWantTFC

Naghahanda na ang ilang ospital sa inaasahang pagsugod ng mga matatamaan ng firecracker injury sa pagsalubong ng 2022.

"Ready naman kami roon, meron kaming mga acute trauma team," ani Dr. Benjamin Campomanes ng St. Lukes Medical Center.

Kung maputukan at walang masyadong pagdurugo, paalala ni Campomanes na agad itong hugasan ng tubig at sabon at ibalot sa malinis na bandage.

Dapat ding lagyan ito ng kaunting pressure para mapigil ang pagdugo. Mahalaga aniyang malinisan agad ang sugat para iwas-komplikasyon sa Tetanus.

Kung malala aniya ang sugat dahil sa paputok, pumunta agad sa ospital.

Hinimok niya ang mga tao na lumahok na lang sa community-organized fireworks.

"Ang recommendation lang namin is marami namang LGU at organizations na nag-o-organize ng sariling fireworks nila kaya manood na lang tayo, huwag na tayong magpaputok pa but in any case we are all ready in all things that may happen during the new year," ani Campomanes.

Ayon sa DOH, nasa 25 nang firecracker-related injuries ang naitala nila magmula Disyembre 21.