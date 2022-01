COVID-positive na gumala umano, iniimbestigahan

Watch more on iWantTFC

Nagsasagawa ngayon ng imbestigasyon ang mga ahensiya ng gobyerno kaugnay sa ulat na pinayagang lumabas ang isang indibidwal sa tinutuluyan nitong hotel kahit hindi pa tapos ang quarantine period.

Naka-quarantine ang indibidwal dahil galing umano siya sa ibang bansa. Nabatid ding lumabas siya para makipagkita sa mga kaibigan sa isang party at kalauna'y nagpositibo sa COVID-19.

"All agencies involved are currently meeting and we will release information once complete," sabi ng Department of Health (DOH) sa isang pahayag ngayong Huwebes.

Bahagi rin ng imbestigasyon ang Department of Tourism at Tourism Congress of the Philippines.

"Hindi pa kami masyadong sinabihan kung ano ang timeline. Ang nabanggit lang nag-positive, lumabas, tapos 'yon, nakagala na yata... gina-gather pa kasi ang details," ani Tourism Congress of the Philippines President Jojo Clemente.

Isang lalaki ang nakipag-ugnayan sa ABS-CBN para sabihing nagkaroon siya ng second-degree exposure sa kaibigang nakasama ng umano'y violator sa party.

Nagpa-antigen test umano ang lalaki matapos mabalitaang positibo ang nasabing violator, at nagpositibo rin siya sa COVID-19.

Iniimbestigahan na rin ang hotel kung saan naka-quarantine ang violator at pinagpapaliwanag sa nangyari.

Kapag napatunayang nagpabaya ang hotel, maaari umanong masuspende ang accreditation nito.

Ayon sa DOH, ang hindi pagsunod sa quarantine protocols ay paglabag sa Republic Act No. 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.

Binigyang diin naman ni Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians na ang paglabag sa protocols ay may malawak na epekto.

"From one person lang, puwedeng manghawa ng 10, hanggang 20, hanggang 30... itong mahahawaan niya, puwedeng na namang manghawa," ani Limpin.

"Kahit na nag-test tayong negative sa pinanggalingan natin, kailangan natin suguraduhin na pagdating natin dito magne-negative pa rin tayo," ani Limpin.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News