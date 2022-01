Philippine General Hospital noong Agosto 24, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA— Bahagyang tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 sa ilang ospital sa Metro Manila kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit.

Sa Philippine General Hospital (PGH) sa Maynila, umakyat sa 65 ang bilang ng COVID-19 patients noong Miyerkoles mula 13 noong Disyembre 25, ayon kay spokesperson Dr. Jonas del Rosario.

Naniniwala si Del Rosario na tataas pa ang mga COVID-19 case sa mga susunod na araw pero hindi pa niya masabi kung katulad ito ng nakaraang surge ng mga kasong bunsod ng delta variant.

"If ever the omicron variant comes to our country, it’s more transmissible... so theoretically you should expect probably an increased number of cases in the community, and eventually that will fill up our hospitals," ani Del Rosario.

Tinutukoy ni Del Rosario ang omicron variant ng COVID-19 na natuklasan kamakailan sa South Africa at sinasabing 10 beses mas nakakahawa kumpara sa orihinal na variant ng sakit.

Sa ngayon, 4 na kaso ng omicron pa lang ang nade-detect sa Pilipinas.

Watch more on iWantTFC

Maliban sa PGH, nababahala rin ang pamunuan ng St. Luke's Medical Center sa unti-unting pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang emergency rooms.

Ayon kay chief medical officer Dr. Benjamin Campomanes, sa Quezon City branch ng ospital, umabot sa 42 porsiyento ang positivity rate o ang nagpopositibo sa COVID-19 mula sa mga isinusugod na suspect cases.

Sa ngayon, may 8 naka-admit na COVID-19 patients sa Quezon City branch at 17 kaso sa Taguig.

Mild cases naman umano ang karamihan dahil bakunado na ang mga pasyente.

Inaasahan din ni Campomanes na tataas pa ang COVID-19 admissions pero tiniyak na handa ang ospital sakaling lumobo ang mga kaso.

Noong nakaraang buwan lang ay may mga araw na nakakapagtala pa ang mga naturang ospital ng zero COVID admission.

Dumami ang mga naoospital sa harap din ng unti-unting pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Noong Miyerkoles, nakapagtala ang Department of Health ng 889 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamataas na bilang sa loob ng higit 1 buwan.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, tumaas ang mga kaso dahil mas maraming tao ang nakalabas ngayong holiday season at nabawasan din ang pagsunod sa health protocols.

Tumaas din noong Miyerkoles ang positivity rate ng bansa sa 4.5 porsiyento, pero pasok pa rin ito sa benchmark ng World Health Organization na 5 porsiyento para masabing kontrolado pa ang COVID-19 situation sa isang lugar.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC