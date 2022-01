Dalawang araw bago matapos ang 2021, naisabatas ang budget ng gobyerno para sa susunod na taon.

Ito'y matapos pirmahan ngayong Huwebes ni Pangulong Rodriog Duterte ang higit P5 trilyong budget, na pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa.

Layon umano nito na tugunan ang patuloy na COVID-19 pandemic pati ang epekto ng Bagyong Odette na lubhang nanalasa sa maraming bahagi ng Visayas at Mindanao.

"This will also cement this administration’s legacy of real change for future generations, guided by the three main pillars of building resiliency amidst the pandemic, sustaining the momentum towards recovery, and continuing the legacy of infrastructure development," ani Duterte.

Ilan sa mahalagang alokasyon sa budget para sa 2022 ang P50 bilyon para sa special risk allowance ng medical frontliners.

May halos P48 bilyon ding pambili ng booster shots laban sa COVID-19 at P15 bilyon hanggang P16 bilyon para sa kontrobersiyal na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Sa naturang budget din inaasahang kukunin ang dagdag na P4 bilyon para tulungan ang mga nasalanta ng Bagyong Odette.

Pangamba sa omicron

Sa kaniyang talumpati, inamin din ni Duterte na nangangamba siya sa banta ng mas nakakahawang omicron variant ng COVID-19, na siyang nasa likod ng biglang pagtaas ng mga kaso sa iba-ibang bansa.

Posibleng magdulot umano ng panibagong surge ang variant.

Kung magkataong magka-surge ulit, mapupuwersa ang gobyerno na maglaan ng malaking pondo para tugunan ito at tuluyang maudlot ang pinaghirapang pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya, ayon kay Duterte.

"Ang takot ko yung resources naman ng government, may bagong budget tayo pero that would not really help in our desire to rebuild because, 'wag lang sana, if we are hit by the easy transmission of the character of this mutant, we will have again the same problem," ani Duterte.

Nauna nang sinabi ng Malacañang na nababahala si Duterte at ang Inter-Agency Task Force sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19.

Samantala, pinirmahan na rin ni Duterte ang batas na nagtatatag ng hiwalay na kagawaran para sa mga overseas Filipino worker.

Nilagdaan na rin ng pangulo ang isang batas na nagpapalawig sa availability ng 2021 national budget hanggang Disyembre 31, 2022.

Ayon sa Malacañang, ito'y para magamit nang buo ng gobyerno ang mga hindi pa nagagastos na pondo mula sa budget ngayong taon para sa pagpapatupad ng mga programa at proyektong prayoridad ng administrasyon.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC