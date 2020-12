Underwear na may polka dots, iba pang pampasuwerte patok sa 'Divi' bago mag-Bagong Taon

Ilan sa mga underwear na may polka dots na ibinebenta sa Divisoria. Pinaniniwaalaan umano ng iba na pampasuwerte ang mga damit na may polka dots. ABS-CBN News.

MAYNILA - Dinagsa na ng mga mamimili ang Divisoria para sa mga ihahandang prutas para sa Media Noche, maging ang mga pinaniniwalaang "pampasuwerte" sa pagsalubong sa taong 2021.

Kabilang sa mga ibinebenta ang mga damit na may polka dots.

Aabot sa P75 ang pambatang leggings. May blouse ding nasa P100, at kung gusto ng may ka-terno, mabibili ang mga ito sa P150.

Pero dito, pinakapatok umano ang mga polka dot na underwear.

"Lalo na ho ngayon, di ba, pandemic? Kailangan po talaga ng tao 'yung makakamura. 'Yung iba po kasi naniniwala sa mga pampasuwerte," ayon sa isang tindera na si Beth Silva.

Watch more in iWantTFC

Bagsak-presyo naman ang mga bilog na prutas na binibili bilang pampasuwerte sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Ang kiat-kiat na nasa P120 hanggang P150 kada kilo noon, ngayon P100 na lang.

May posibilidad din itong bumaba sa P80 sa Huwebes, bisperas ng Bagong Taon.

"Siguro po kasi patapos na rin. Magba-Bagong Taon na kaya binagsak na rin sa storage 'yung panindang prutas,” ani Kat Baja, tindera ng prutas.

Aabot naman sa P150 ang kada kilo ng red globe na ubas, na dating P180 kada kilo. Posible pa umano itong bumaba sa P120 sa Huwebes.

Ang kada tatlong pirasong ponkan naman na size 100, mabibili sa P10 hanggang P25. Mas mura ito kaysa sa P10 kada pirasong nabibili noon.

Wala namang pagbabago sa presyo ng seedless grapes na naglalaro sa P250 hanggang P300 kada kilo.

Nagtaas-presyo naman ang ilang prutas gaya ng longan na nasa P200 kada kilo mula P160.

Nasa P35 na kada piraso ang persimmon mula P20 hanggang P25. Nasa P30 naman ang wholesale price nito.

TOROTOT

Bagsak-presyo naman ang torotot, ngayong hindi na ito mabenta.

Ayon sa mga tindera ng torotot, ito ay dahil sa pangamba ng mga doktor sa paggamit ng torotot ngayong Bagong Taon.

Una nang nabanggit ng mga eksperto na maaaring makahawa ng sakit ang paggamit ng torotot habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Bantay-sarado naman ng pulis ang mga pasukan at labasan. Bawal din sa loob ang mga hindi nakasuot ng mask at face shield.

Nakumpiska rin ng mga pulisya ang mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Sinturon ni Hudas, Five Star, at iba pa.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News