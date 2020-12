'Unacceptable, disgusting': Quarantine facility sa Batangas inireklamo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Ikinuwento ng ilang pasahero mula US at South Korea ang kanilang pagkalumo sa pinagdalhan sa kanilang quarantine facility sa Batangas dahil sa umano'y nakakadiri nitong kalagayan.

Pagod at puyat na ang mga pasahero nang dumating sila sa naturang hotel sa Batangas nitong Miyerkoles ng madaling araw.

Pandidiri ang naramdaman ng mga pasahero, kabilang na si Fr. Alberic Lazerna.

"Wala kaming makausap na opisyal... There’s no food, number one, no wifi, so we could connect to our parents... This is unacceptable. This is frustrating and disgusting. We cannot touch the bed because they don't look clean, I’m not exaggerating," sabi ni Lazerna.

Kung hindi sila mailipat, malamang doon na nila sasalubungin ang bagong taon.

Ayon kasi sa memorandum na inilabas ng IATF sa travel restriction, 14 apat na araw sila dapat manatili sa loob ng quarantine facility, kahit negatibo pa ang swab test.

Kaya nangangamba rin ang OWWA na maaaring mapuno muli ang mga hotel at quarantine facility at mahirapan na maghanap ng mapaglalagyan sa mga pasahero.

Exempted naman ang mga Pilipino, tulad ng OFWs, sa travel ban. Ang di papayagan ay ang mga may foreign passport at tourist visa.

–Mula sa ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News