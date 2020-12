PSG chief inako ang responsibilidad sa pagbakuna nang walang abiso sa FDA

Illustration ng COVID-19 vaccine na kinuhanan noong Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters/File

MAYNILA — Inamin ngayong Miyerkoles ni Presidential Security Group (PSG) commander Brig. Gen. Jesus Durante na nagsarili ang kanilang grupo sa pagkuha at pagturok ng bakuna kontra COVID-19.

Sa panayam, sinabi ni Durante na inaako niya ang buong responsibilidad sa pagbakuna, na nangyari kahit walang awtorisasyon mula sa Food and Drug Administration (FDA).

Hindi kinumpirma o itinanggi ni Durante kung kasama siya sa mga binakunahan laban sa nakahahawang sakit, na nakapanghawa na sa higit 471,000 sa bansa.

Pero ayon kay Durante, mangilan-ngilan lang aniyang closed-in security personnel ng presidente ang tinurukan.

Nauna nang sinabi ni Durante na nagpabakuna ang PSG dahil tungkulin nilang protektahan si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa lahat ng banta sa kaligtasan nito, kasama na ang COVID-19.

Ipinaliwanag ni Durante na mag-isang kumilos ang PSG at ni-research sa hindi niya tinukoy na brand ng bakuna.

Nauna nang iniulat na galing ang bakuna sa Sinopharm, isang pharmaceutical company na pag-aari ng gobyerno ng China. Sinabi rin ng Malacañang na donasyon lang ang mga bakuna.

Hindi umano alam ng Presidente at iba pang ahensiya ng gobyerno ang pagbabakuna, ani Durante.

"We didn’t ask permission. We just informed him about it after all the close-in personnel were vaccinated. He was surprised," aniya.

Wala umanong ibang interes ang PSG kundi gawin ang mandatong proteksiyunan ang Pangulo.

Tiniyak din ni Durante na walang pondo ng bayan na ginamit sa pagbabakuna.

Ayon kay Durante, ang unang dose ay ibinigay noong Setyembre at sinundan noong Oktubre.

Nagsariling turok umano ang mga taga-PSG at wala pa namang nararamdamang side effect ang mga nabakunahan.

Bukas naman daw ang PSG sa imbestigasyon ng FDA pero maaari aniyang igiit ng unit ang confidentiality dahil umano sa kanilang trabaho.

Watch more in iWantTFC

'Smuggled'

Inamin naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na smuggled o ipinuslit ang mga bakunang itinurok sa ilang sundalo at miyembro ng PSG.

Ayon kay Lorenzana, hindi awtorisadong magkaroon ng Sinopharm vaccines sa bansa, lalo't hindi ito dumaan sa FDA.

Hindi raw rehistrado ang Sinopharm vaccines kaya labag ito sa batas.

Pero nang tanungin kung paparusahan ang PSG, sinabi ni Lorenzana na hindi na kailangang parusahan ang mga ito at pagpapaliwanagin na lang sila.

Pinayuhan din ni Lorenzana ang FDA na bilisan na lang ang pag-apruba sa mga bakuna sa bansa.

Para sa panig ng Bureau of Customs (BOC), sinabi ng tagapagsalita na si Vincent Philip Maronilla na iniimbestigahan nila kung ipinuslit nga ang Sinopharm vaccines.

Ayon kay Maronilla, inaalam nila kung paano nakapasok sa bansa ang mga bakuna dahil wala naman silang ano mang record mula sa airports o pantalan na may niapasok na bakuna sa bansa.

"Based on the record of the BOC, wala pong nagdeklara sa amin ng vaccines, wala pong importation," ani Maronilla.

Iniimbestigahan din aniya ng Customs kung saan itinago ang mga bakuna at kung sino ang mga sangkot sa pagpasok nito.

Nilinaw rin ni Maronilla na kahit donated ang mga bakuna, kailangan pa rin itong dumaan sa proseso ng FDA bago nila mai-release.

— May ulat ni Chiara Zambrano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC