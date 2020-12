Populasyon ng PH posibleng umabot ng 110.8 milyon pagdating ng 2021

Binabantayan ng isang midwife ang dalawang sanggol sa Quirino Memorial Medical Center Endoscopy Unit Operating Room. Gigie Cruz, ABS-CBN News

Tinatayang aabot sa 110,881,756 ang populasyon ng mga Pilipino sa 2021, mula sa kasalukuyang 109.4 milyon, ayon sa Commission on Population and Development (POPCOM).

Kasali na rito ang tinatayang 200,000 na ipapanganak habang may lockdown ngayong pandemya, kung saan naantala ang ilang serbisyo kaugnay ng family planning.

"With effects of the COVID-19 pandemic such as service delivery disruptions on family planning factored-in, the figure is estimated to swell at 111.1 million, affecting mainly the under-1 age group due to increased unplanned pregnancies," anila sa isang pahayag.

Pero aminado ang POPCOM na wala pa silang sapat na datos ng mga bagong panganak nitong taon dahil sa pandemya.

Sa kabila nito, nakikita pa rin ng POPCOM ang pagbagal ng paglaki ng populasyon o population growth rate na nasa 1.31 porsiyento lang ngayon mula sa 1.68 porsiyento noong 2016.

Pero hindi pa rin umano dapat magpaka-kampante ang gobyerno dahil nananatili pa rin ang Pilipinas na isa sa mga bansang may pinakamabilis na population growth rate sa ASEAN.

"Filipinos are choosing to have smaller families, fewer children and therefore fertility is slowly declining. However we are expecting the effect of COVID-19 to kick in also in 2021," ayon kay POPCOM Executive Director Juan Perez.

Dadami naman ng isang milyon ang working-age group, o mga Pilipinong mula 15 hanggang 64 years old, na aabot na sa 71.2 million.

Tinatayang 64 porsiyento ng populasyon ay kasali sa age group na ito.

"This means that the country needs to create in the middle of this crisis, middle of the pandemic, we still need to create new jobs for at least half a million based on the existing employment ratios," ani Perez.

Dadami rin ang mga senior citizen o edad 60 pataas na sa unang pagkakataon ay papalo na sa 10 milyon.

Sabi ni Perez, kakailanganing palakasin ang sektor pangkalusugan para sa mga senior citizens na vulnerable o mahina ang pangangatawan lalo ngayong hindi pa rin natatapos ang pandemya.

-- Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News