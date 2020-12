Pampanga ipinagbawal ang paputok, pailaw sa pagsalubong ng bagong taon

MAYNILA – Ipinagbabawal na sa buong probinsiya ng Pampanga ang pagpapaputok at pailaw bilang pagsalubong sa bagong taon, batay sa kautusan na inilabas ng pamahalaang panlalawigan.

Sa ilalim ng Executive Order 32 A-2020, bawal magpaputok o gumamit ng fireworks sa mga pampublikong lugar sa pagsalubong ng bagong taon.

"Eleven p.m. ng December 31 hanggang 1 a.m. ng January 2, 2021 may window hour po tayong puwedeng lumabas sa harapan lang po ng bahay niyo para po sumalubong po sa bagong taon, nililinaw ko po sa harapan lang ng bahay natin," ani Pampanga Gov. Dennis Pineda.

Ayon kay Dr. Jay Rivera, provincial health officer, naging matagumpay ang pagkontrol sa galaw ng mga residente noong Pasko kaya nais nila itong maulit.

"It is very effective kasi we saw naman that the number one we need to do is really isolate and do quarantine so I feel it's very effective right now.

Muling ring ipatutupad ang paghihigpit para masigurong walang makakapasok sa Pampanga na bagong variant ng virus na nagdadala ng COVID-19.

–Ulat ni Gracie Rutao