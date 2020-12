Pagsama sa US sa mga bansang may travel restrictions, binawi ng Malacañang

Kaunti lang ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong Dis. 23, 2020, dalawang araw bago mag-Pasko. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nilinaw ng Malacañang na hindi pa pala kasama ang United States sa mga bansang sasakupin ng umiiral na travel restrictions bunsod ng naitalang bagong variant ng COVID-19.

Matatandaang sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque naepektibo na ang travel restrictions sa US.

“In the first place, it's not a travel ban. It’s restrictive travel since Filipinos can come home. Yes, it’s already effective,” sabi ni Roque sa isang text message.

Pero sa kanyang ipinadalang statement Miyerkoles ng gabi, sinabi niyang sinusuportahan niya ang pahayag ni Health Usec. Maria Rosario Vergiere na na nakikipag-uganayan pa ang Department of Health sa World Health Organization at sa International Health Regulations Focal Point sa Amerika para sa alamin ang naireport na SARS-CoV-2 variant.

Habang hinihintay pa ang kompirmasyon, binibigyang diin aniya ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa lahat ng mga papasok sa Pilipinas mula sa mga bansang hindi sakop ng travel restrictions na tapusin ang 14-day quarantine protocols kahit pa mag-negatibo sa RT- PCR test.

Matatandaang nasa 20 mga bansa na, kabilang ang United Kingdom, ang sasakupin ng travel restrictions hanggang Jan. 15.

