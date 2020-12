Nasa Pinas na ba ang bagong COVID-19 variant? Malalaman sa gitna ng Enero

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Umabot na sa mas maraming bansa ang bagong variant ng COVID-19 virus na unang nakita sa United Kingdom (UK).

Ang unang kaso nito sa Amerika ay mula sa isang lalaking wala umanong travel history habang naitala ng Taiwan ang unang kaso nito mula sa isang pasaherong umuwi galing Britain noong Linggo.

Umabot na rin ang bagong variant sa Chile mula sa isang babaeng galing London noong nakaraang linggo.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nakatutok na ang Philippine Genome Center, Research Institute for Tropical Medicine (RITM) at National Institutes of Health ng UP sa pagsusuri ng mga sample ng COVID-19 patients.

Ayon naman sa executive director ng Philippine Genome Center na si Cynthia Saloma, nasa laboratoryo na nila ang mga sample.

"Pinagsasabay-sabay natin 'yung mga sample ng nag-positive sa airport, pati na rin November and December samples... Probable middle of January or after the first week of January malalaman natin kung meron tayo o wala," ani Saloma.

Dagdag ni Saloma, kailangan pang aralin kung epektibo pa rin ang mga na-develop nang bakuna laban sa bagong variant ng COVID-19.

Sa palagay ni Saloma, hindi maiiwasan ang pagpasok ng bagong variant sa bansa bagaman mapipigilan ang pagkalat nito kung maika-quarantine agad ang mga biyahero.

Nasa 20 bansa na kabilang ang UK at US ang sakop ng travel restrictions na nagsimula na ngayong araw at tatagal hanggang Enero 15 para maiwasan ang pagpasok ng bagong variant.

– Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News