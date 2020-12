Ilang Pinoy papunta, palabas ng UK naipit sa airports dahil sa biglaang travel ban

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Sari-saring perwisyo ang inabot ng ilang Pinoy dahil sa travel restrictions na ipinatutupad ng mga bansa kontra sa pagkalat ng bagong COVID-19 variant.

Isang linggo ang inabot ng biyahe papuntang UK ng mga bagong nurse na magtatrabaho sa National Health Service (NHS) na sina Charan San Miguel at Hanna Sarabia.

Umalis sila ng Pilipinas noong Disyembre 21, kasabay ang 16 pang nurse. Pero naipit sila sa stopover sa Turkey nang magkansela ng mga flights papasok ng UK dahil sa nadiskubreng COVID-19 variant na kumakalat sa London.

Tila riot daw ng mga pasahero sa Istanbul airport ang nasaksikan nila.

"When we arrived naka-receive kami ng email na cancelled... Ang dami ng queue... All the flight going to Europe got cancelled... So every hour is important kasi pag may miss ka, you have to get another COVID test. That costs a lot," ani San Miguel.

Wala daw silang choice kundi kumuha ng visa sa Turkey.

Dalawang araw lang ang sinagot ng airline ang hotel nila, pero mabuti na lang sinalo naman ng agency at ospital na papasukan nila ang sumunod na araw.

Hindi option sa dalawa ang umuwi ng Pilipinas. Sa huli ay nakarating ang dalawa sa UK dahil sa pagpupursige.

PAUWI

Pauwi naman sa Pilipinas noong Disyembre 22 si AJ Espero, nurse sa Leeds.

Naipit naman siya sa Abu Dhabi nang maglabas ng restriction ang Pilipinas sa pagpasok ng mga flights mula sa UK.

Pero katwiran niya sa airline, mahaba pa ang panahon noon kaya walang dahilan para hindi matuloy ang flight.

Naghintay pa rin siya ng 2 araw sa Abu Dhabi pero napilitang umuwi ng UK dahil inabot na siya ng cutoff na Disyembre 24.

Plano ni Espero na magsampa ng kaso laban sa airline.

"I will file a legal battle with them. Kasi what they did to me, not just to me, was unfair," aniya.

–Ulat ni Rose Eclarinal, ABS-CBN News