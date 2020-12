Ilang lugar sa Cagayan binaha

Nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Cagayan province nitong Disyembre 30, 2020. Retrato mula sa Cagayan Provincial Information Office.

Nakaranas ng pagbaha ngayong Miyerkoles ang ilang lugar sa Cagayan province dahil sa ulang dulot ng hanging Amihan at tail-end ng isang frontal system.

Sa bayan ng Baggao, nalubog sa tubig-baha ang ilang bahagi ng kalsada at palayan sa Barangay Masical.

Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, apektado rin ng pagbaha ang ilang pamilya sa Barangay Cumao sa bayan ng Gattaran.

Pinangangambahan din ang pagbaha sa bayan ng Lasam.

Nakararanas ng pagbaha ang ilang lugar sa Cagayan province nitong Disyembre 30, 2020. Retrato mula sa Cagayan Provincial Information Office.

Sa monitoring ng Lasam Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office, may pagtaas ng tubig sa ilog sa bahagi ng Sitio Bangkero at Isla Verde sa Barangay Callao Norte.

Magugunitang noong nakaraang buwan ay nakaranas ng matinding pagbaha sa Cagayan province na bunsod umano ng mga tubig na nanggaling sa mga karatig-lugar at pagbubukas ng Magat Dam.

-- Ulat ni Harris Julio

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC