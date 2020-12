Eksperto sa PSG vaccination: 'Hindi tama, legal ang proseso'

Nakapalibot ang mga miyembro ng Presidential Security Group kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasang Pambansa, Quezon City noong State of the Nation Address, Hulyo 27, 2020. Presidential Photo

MAYNILA — Para sa isang vaccine expert, tama naman na protektahan ng Presidential Security Group (PSG) si Pangulong Rodrigo Duterte, lalo't laganap ngayon ang COVID-19.

Pero kailangan din umanong maunawaan na may tamang prosesong kailangang sundin, lalo pagdating sa mga bakunang gagamitin.

"That is not a standard way, that is not the legal way, that is not the ethical way, you can say that is not the way," ani Philippine Foundation for Vaccination Executive Director Lulu Bravo.

"The way is really for an authorized person to give an immunization, to give a vaccine that is authorized and to make sure that these vaccines got there through a legal means," ani Bravo.

Sa mga sensitibong usapin gaya na lang ng bakuna kontra COVID-19, sinabi ni Bravo na dapat makinig ang publiko sa mga siyentipiko at eksperto.

"We do not want to listen to fake experts... We adhere to the rules, we adhere to the standards, we adhere to the laws of the land," aniya.

Ayon naman sa Food and Drug Administration, dapat mga doktor at nurse ang nagtuturok ng bakuna.

Ito'y matapos sabihin ni PSG Commander Brig. Gen. Jesus Durante ngayong Miyerkoles na sila-sila lang ang nagbakuna sa kanilang mga sarili.

Dahil dito, puwedeng magsampa ng kaso ang FDA sa mga mapapatunayang lumabag sa kanilang mga alituntunin.

"Mayroon pong quasi-judicial powers po ang FDA so puwede po tayong magbigay ng administrative fine, puwede po tayong magbigay ng penalty," ani FDA Director General Eric Domingo.

"Kapag ganoon po nagpapatulong na po kami sa Department of Justice," ani Domingo.

Nanawagan naman ang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC) ng transparency pagdating sa paggamit ng mga bakuna para sa sakit.

Nababahala ang grupo sa paggamit ng hindi rehistradong bakuna.

Maging ang pag-transport ng bakuna ay dumadaan umano sa masalimutot na proseso.

"Alam naman natin, maselan ang mga bakuna and hindi siya puwedeng magtagal sa outside of the cold chain na tinatawag," ani Dr. Anna Ong-Lim ng HPAAC.

"Maaring 'yung bisa ng bakuna eh makompromiso at hindi rin pala makakatulog pagkaturok na doon sa pasyente," aniya.

Bagaman malinaw na may nalabag sa pag-angkat at pamamahagi ng bakuna, para sa Philippine Medical Association (PMA), mas mainam na huwag nang palikihin ang isyu lalo't maaaring maapektuhan ang publiko.

"Habang lumalaki ang mga issues mawawalan ng kumpiyansa ang mga tao na magpabakuna," ani PMA President Benito Atienza.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

