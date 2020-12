Dahil bawal ang paputok: Iba’t-ibang diskarte para salubungin ang 2021

Dinaraanan ng mga mamimili ang tindahan ng torotot sa Divisoria. Matatandaang pinaiiwas ng Department of Health ang publiko sa mga torotot para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kilala ang Barangay 85 sa Tondo, Manila sa kanilang masayang selebrasyon ng Bagong Taon.

Pero ngayon, mababago lahat ito sa pagsalubong sa 2021.

Ayon sa kagawad na si Many Abuan, binawasan muna ang kantahan at sayawan, ngunit hindi umano mawawala ang putukan.

"Hindi rin mawawala 'yung pagpapaputok na ating ginagawa taon-taon, dahil iyan po ay tradisyon na na minana natin sa ating mga ninuno pa. Hindi naman po lahat ng paputok ay nakakadisgrasya, mayroon namang mga mild na paputok na pambata lang, siguro puwede na 'yan," ani Abuan.

Ayos lang ito para sa ilang taga-barangay pero may iilan ding dismayado rito.

May ilang residente na nagbahagi ng sari-sariling diskarte, gaya ng pagdiwang kasama ng pamilya, at pagkakaroon ng kakaunting pailaw.

Ayon sa sa resolusyon ng Metro Manila Council (MMC), kung saan napapabilang ang MMDA, bawal gumamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices sa Metro Manila.

Pirmado ito ng 17 alkalde ng Metro Manila, at ni MMDA Chairman Danilo Lim.

Kani-kaniyang pagpapaalala na ngayon ang mga alkalde.

"Bawal po talaga ang fireworks at pyrotechnics, iyan ay base po sa isang resolution ng regional peace and order council at isang MMDA resolution na nagsasabing bawal po except duon sa papayagan ng IATF," ani Navotas Mayor Toby Tiangco.

May sagot naman ang MMDA para sa mga gustong magpailaw ng mga lusis at iba pa para salubungin ang Bagong Taon.

"Sa MMC naman po, napakaliwanag ng guidelines na we are really discouraging fireworks displays lalo na sa mga hindi authorized at hindi nabigyan ng permit," ayon kay MMDA spokesperson Celine Pialago.

Sa Guagua sa Pampanga, bawal ang pagpapaputok. Maglalagay sila ng checkpoint sa mga lalawigan para matiyak na walang maipupuslit na paputok.

Alternatibo naman sa Baguio City ang New Year’s countdown na naka-stream online.

Sa Davao City, kung saan matagal nang bawal ang mga paputok, bawal din muna ang paggamit ng torotot para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News