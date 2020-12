8 patay sa operasyon ng pulis at militar sa Iloilo at Capiz

MAYNILA - Walong katao ang napatay umano sa ginawang paghain ng search warrant ng pinagsanib na pwersa ng pulis at militar, Miyerkoles ng umaga, sa mga bayan ng Calinog sa iloilo at Tapaz sa Capiz.

Ayon sa Facebook post ng grupong PAMANGGAS, kasalukuyang anim pa lamang ang nasa listahan nilang mga pangalan ng mga napatay. Pawang taga Lahug sa bayan ng Tapaz ang mga ito, na ang ilan ay mga opisyal ng barangay.

Ang mga napatay ay pawang kasapi umano ng indigenous organization na Tumandok nga Mangunguma nga Nagapangapin sa Duta kag Kinabuhi (TUMANDUK).

Dagdag ng grupo na napabilang din ang ilan sa mga napatay sa listahan umano ng priority target sa pananakot at harassment ng militar.

Kinondena ng grupong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ang insidente.

"We condemn this heinous killing perpetrated by the mercenary AFP-PNP. It is most likely that the police and military will present the killed and arrested Tumanduks as members of the New People's Army (NPA) when in fact, they are just farmers and indigenous people defending their ancestral land and farms against land grabbing," ayon kay Danilo Ramos, chairperson ng KMP.

Wala pang tugon ang militar at pulisya sa komento ni Ramos.

Ayon sa KMP, ang TUMANDUK ay organisasyon ng Tumanduk tribe na lumalaban sa pagpapatayo ng Jalaur River Multipurpose Project sa Calinog, Iloilo.

Bukod sa mga napatay, nasa 17 na umano ang naaresto sa pagsisilbi ng search warrant sa Tapaz at Calinog sa Iloilo, base sa pulisya.

