SUV driver na dumaan sa EDSA busway, nagtangka umanong manuhol

MAYNILA - Pinaiimbestigahan ang isang driver ng SUV matapos tumangging magbigay ng lisensya at magtangka pa umong manuhol sa enforcer nang mahuling dumaan sa busway sa North Avenue sa Quezon City, Huwebes ng gabi.

Hinarang ang SUV ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation (SAICT) na deputized team ng Land Transportation Office (LTO).

Ayon sa SAICT, nang hinihingi na ng mga otoridad ang lisensya ng driver ng SUV, ayaw nitong ibigay at humihingi pa ng katibayan na magpapatunay na bawal dumaan sa busway.

"'Yung operative natin kinausap sya at base sa Viber at report that had reached my office yung tao was saying na china-challenge yung ating personnel at sinasabi ipakita mo yung signage e yung signage natin is before the station hindi naman nasa loob...ang point doon may barrier po yan, pero itoy pang-bus lang so private yung sasakyan," sabi ni Charlie Del Rosario, hepe ng Department of Transportation (DoTr) -Command and Control Operations Center (CCOC).

Sa video mula sa SAICT, biglang kumuha ang driver ng SUV ng pera sa kalagitnaan ng diskusyon at pinakita sa enforcer.

"Base on the report that reached my office there was an attempt to really even bribe our operatives," sabi ni Del Rosario.

Ayon sa SAICT, umihi pa ang lalaki sa busway.

Naticketan anila ng tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang driver ng SUV pero hindi kinumpiska ang lisensya nito.

Pero kahit hindi nakumpiska ang lisensya ng driver, hindi siya ligtas sa gagawing imbestigasyon ng Land Transportation Office (LTO).

"Naticketan naman. The thing is, 'pag MMDA kasi ang naghuhuli, basically they will not confiscate yung driver's license, not like LTO kapag kami manghuli dyan ma-confiscate yung license," dagdag ni Del Rosario.

"Ang presumption was kaya pumayag siya na MMDA ang maniket is probably hindi ma-confiscate ang driver's license. However, this will not prevent the SAICT CCOC to endorse a report here at the LTO naman for proper investigation."

Posible anilang masuspinde o 'di kaya ay bawiin ang lisensya ng driver ng SUV, depende sa itatakbo ng imbestigasyon.

Paulit-ulit na paalala ng DoTr sa mga motorista na bawal dumaan ang mga pribadong sasakyan sa EDSA busway.

Mariin din nilang panawagan na irespeto at sundin ang batas trapiko.