Driver ng police car na biglang pumasok sa EDSA busway, iniimbestigahan

MAYNILA — Iniimbestigahan na ng Philippine National Police (PNP) ang pulis na nagmaneho ng police car na biglang pumasok sa EDSA busway at naging dahilan kaya nabangga ang isang bus na ikinasugat ng 5 pasahero noong Miyerkules.

“That is being investigated now,” sinabi ni PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. nitong Biyernes.

Pinaalalahanan ni Acorda ang mga nagmamaneho, lalo na ng awtorisadong sasakyan na gumagamit ng EDSA Busway, na gamitin lang ito kung may emergency tulad aniya ng pagresponde sa krimen.

“I am reiterating sa mga lahat ng mga drivers natin especially those in marked vehicles kasi the use of this bus lane ay talagang mga in case of emergency like in responding to some crime at kailangan talagang gamitin yung pinakamabilis na paraan and with that, that is the only exception aside from that there is no exemption and again I am urging those who are responsible in the use of these marked vehicles, let us be wary about it,” sabi ni Acorda.

Naunang sinabi ng Department of Transportation (DoTr) na hindi patrol vehicle ang sasakyang pumasok sa bus lane kaya hindi ito awtorisadong gumamit sa lane.

Nakikipag-ugnayan na rin ang DoTr sa PNP kaugnay ng insidente, at sinisilip na rin ang mga posibleng kasong ikahaharap ng pulis.

"As of now po, nakasubmit na tayo ng report natin dyan, at hinihintay na lang natin kung ano ang aksyon ng Philippine National Police. Ganun pa man po ang latest na nakuha nating news ay ang kapulisan ay nag-issue ng suspension order, nasuspend na yung driver at tinitignan nila kung ano yung possible administrative cases that could be charged dun sa nagmamaneho ng sasakyan na yan,” ani Charlie Del Rosario, hepe ng DOTr Command and Control Operations Center. -- May ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

Watch more News on iWantTFC