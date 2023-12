MAYNILA - Patay ang tatlong miyembro ng isang pamilya matapos masunog ang kanilang bahay sa San Isidro Street, Singalong, Malate, Maynila nitong Huwebes ng gabi.

TINGNAN: Tatlo ang kumpirmadong patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa San Isidro Street, Singalong sa Malate, Maynila nitong Huwebes ng gabi, ayon sa BFP. (📸: contributed photos) @ABSCBNNews pic.twitter.com/GuIFFnlTgW — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 28, 2023

Kabilang sa mga nasawi ang 47-anyos na lalaking bedridden at ang dalawa niyang pamangkin na edad 8 at 21.



Ayon kay Arthur Canonizado, ama ng lalaking biktima, pinapakain niya noon ang kanyang anak na nasa ikalawang palapag ng bahay nang marinig na sumisigaw ang kanyang apo.



“Sabi ‘lolo may sunog!’ Bumababa ako ngayon. Naglalaglagan na ‘yung kahoy na may apoy. Wala na kong nagawa kundi lumabas na,” sabi ni Canonizado.



Naiwan sa itaas ang kanyang anak habang posibleng na-suffocate ang kanyang mga apo na natagpuan sa loob ng CR ng bahay.



“Kalunos-lunos ang pagkamatay niya. Hindi ko inaasahan na ganun. Awang-awa ako sa anak ko,” ayon kay Canonizado.



“Di bale sana kung bahay lang ang nasunog eh. ‘Wag lang po yung mga buhay,” dagdag ni Canonizado.



Sa ulat ng Bureau of Fire Protection (BFP), pasado alas-6 ng gabi nagsimula ang sunog na umabot sa ikalawang alarma.



Ayon sa barangay, nadamay ang dalawang katabing bahay.



Mag-aalas-8 ng gabi tuluyang naapula ang apoy.



Inaalam pa sa ngayon ng BFP ang pinagmulan ng sunog.