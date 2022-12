TINGNAN: 5 Pinoy powerlifters, nagwagi sa Asian Classic Powerlifting Championship 2022

DUBAI - Limang Filipino powerlifters ang nag-uwi ng 12 golds, 4 Silver, at 1 Bronze, at nagtala ng Asian record sa Asian Classic Powerlifting Championship 2022 nitong December 2 hanggang 7 sa Dubai, UAE.

Nilahukan ng 600 atleta mula sa 29 Asian countries ang championship na nakipagtagisan sa tatlong powerlifting categories na squat, bench press, at deadlifting.

(Mula kaliwa) Veronica Ombod, Joyce Reboton, Tina Alejandro at Jessa Mae Tabuan, (nakaupo) Aeron Paul Casamayor.

Ang Powerlifting ay isang barbell sport na nakasentro sa tatlong core lifts na squats, bench press, at deadlifts gamit ang ‘one-rep max’ o ang maximum weight na kayang buhatin ng isang powerlifter sa isang exercise repetition.

Ang Weightlifting o Olympic Weightlifting naman tagisan ng galing sa dalawang uri ng lifts, ang snatches at clean-and-jerk.

Photo courtesy of Powerlifting Association of the Philippines