MAYNILA – Nagpaalala ang mga animal rights advocate sa mga may alagang hayop na bigyan sila ng angkop na pagkalinga sa pagsalubong ng Bagong Taon dahil mas sensitibo sila sa ingay.

Ayon kay Manny Tangco, founder ng Malabon Zoo, Aquarium & Botanical Garden, mainam kung ipapasok sa komportableng kuwarto ang mga hayop at yakapin o himasin sila para mapakalma tuwing makaririnig ng ingay.

Nakiusap din si Tangco sa mga pet owners na huwag nang gumamit ng paputok dahil masakit ito sa tainga ng mga hayop.

“The dogs can hear four times better than human beings and the cats can hear better than the dogs. Even the tigers, maski tulog ho ‘yung mga tigre eh nakikinig pa din po iyan sa paligid niya,” ani Tangco.

“Or we can always be with them po, comforting them, assuring them: ‘Hey, I’m here for you no matter what.’ Kasi ma-insecure ‘yun ‘pag iniwanan lang natin ‘yon.”

Ayon kay Tangco, hindi naman mabibingi ang mga hayop agad pero mai-stress sila sa ingay.

“Imagine if you were the dog or the cat, pagpasok ng ingay sa tainga mo, ‘Ung wung wung!’ It’s really terrible for the animals,” ani Tangco.

Ayon kay Dr. Rollie Encarnacion Jr., national auditor ng Philippine Veterinary Medical Association, dumarami ang mga hayop na dinadala sa klinika dahil sa problema sa tainga at pagkabalisa matapos ang pagdiriwang ng Bagong Taon.

Bukod sa pagbibigay ng espasyo, pinapayuhan niya ang mga naga-alaga na painumin ng malamig na tubig ang mga hayop para mapakalma.

“Kasi ‘yung malamig na tubig can calm down the animals,” saad ni Encarnacion. “Any unusual sound, it will really have a sensitive reaction sa mga animals.”

Ang pamilya ng dog owner na si Ma. Lourdes Japlit, hindi na umano nagpapaputok o gumagawa ng anumang ingay tuwing Bagong Taon.

Hindi rin niya iniiwan ang aso sa oras ng putukan.

“Kina-cuddle namin siya, kino-comfort namin siya. Then, ‘pag may mga tricks kami, binibigyan namin siya para ma-comfort siya,” ani Japlit.