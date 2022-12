MRT-3 may libreng sakay sa Rizal Day

MAYNILA—Makakasakay ng libre ang mga pasahero sa MRT-3 ngayong Biyernes, Disyembre 30, bilang paggunita ng Rizal Day.

Ipagdiriwang sa nasabing araw ang ika-126 na anibersaryo ng pagkamartir ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.

Ayon sa pamunuan ng MRT-3 mula 7:00 a.m. hanggang 9:0.0. am, at 5:00 p.m. hanggang 7:00 p.m. ang libreng sakay.

Nagpapaalala sa publiko ang pamunuan sa pagoobserba ng health and safety protocols sa pagsakay ng tren, kabilang ang pagsusuot ng face mask at physical distancing.