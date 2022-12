Viral ngayon sa social media ang isang good vibes na larawan ng isang lechon na nakatusok ang mga kahon ng maintenance medicines.

Ayon kay Bayan Patroller Ireen Jude Velasco mula sa Carmona, Cavite ay kuha ang larawan noong Disyembre 25, Araw ng Pasko.

Naisipan nila ang ideyang ito para maging paalala sa kanilang mga tiyo at tiya na maghinay-hinay lamang sa pagkain ng lechon.

Pero bukod sa nakatutuwang ideya na ito, nais talaga nila Bayan Patroller Ireen at mga pinsan na maalagaan ang kalusugan ng mga kapamilya.

Kaya naman nag ambagan sila para sagutin at iregalo ngayon Pasko ang ilan sa mga maintenance medicine ng kanilang tatlong tiyo at tiya.

Ang mga gamot na ito ay para sa dalawang buwang inuman na.

Ilan sa mga gamot na kanilang iniregalo ay Micardis para sa hypertension, Atorvastatin para sa cholesterol at Febuxostat para sa uric acid.

“Kaya 'yung mga kahon nung ibang gamot inilagay namin sa lechon to remind them na okay lang naman kumain pero in control po dapat. Wag papasobra, kasi ang hirap magkasakit at ang mamahal ng mga gamot,” kwento ni Bayan Patroller Ireen.

Masaya siya na maraming netizen ang natuwa sa kanilang munting gimik at nagpapasalamat sila sa mga positibong komento.

Paalala rin Bayan Patroller Ireen na maghinay-hinay lamang sa pagkain ngayong holiday season.