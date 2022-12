MAYNILA - Nagpapagaling na sa ospital ang isang ina at ang kaniyang tatlong anyos na anak na tinangay ng baha at umabot sa dagat ng Kauswagan, Lanao Del Norte.

Kuwento nila, kumain sila ng buhay na isda at mga tinangay na buko at papaya para lang makaligtas.

Sa kalagitnaan ng dagat natagpuan ng mga mangingisda hindi lang ang mga tinangay nilang bangka pero ang mag-inang tatlong gabing nagpalutang-lutang.

Kuwento ni Christelyn Lomos, natutulog sila sa gabi ng Disyembre 24 nang biglang tangayin ng baha ang kanilang bahay sa Jimenez, Misamis Occidental.

Nakalabas na sa bahay ang kaniyang mga kaanak pero inanod sila ng kaniyang tatlong taong gulang na anak sa ikalawang palapag ng tahanan.

"Nu'ng natabunan na kami ng bahay, pilit ko siyang itinulak pataas para ma-save siya, tumambak na sa 'kin mga bubong, mabigat talaga. Akala ko babawian na ako ng buhay kasi ininom ko na 'yung tubig dagat hanggang nakaahon ako," ani Lomo.

Nagdire-diretso na sila sa laot kaya wala silang magawa kung hindi lumangoy hanggang makakapit na sa mga inanod na balsa at wasak na kahoy.



Doon na sila inabutan ng Pasko. Ilang gabi pa ang dumaan, pero walang nakakita sa kanila.

"Nagugutom na anak ko sir, naghahanap siya pagkain, buti may lumapit na papaya, kinain namin papaya, may isda din kinain namin kahit buhay pa. Tapos naghahanap ako ng tubig. Sabi ko, 'anak inumin mo na lang tubig dagat.' Ayaw niya inumin. Sabi ko, 'look up, kasi umuulan para makainom ng tubig ulan.' Ayaw niya hanggang nakita ko coconut, buko, pinukpok ko hanggang nabiyak, ininom niya [yung] sabaw," ani Lomo.

Maraming beses din nawasak ang kinakapitan nilang balsa pero hindi sumuko si Lomo.

"'Yung sinakyan naming plywood, nahati po siya, nahati kaya natakot ako kasi baka malunod na talaga kami non," aniya.

"May ahas pa [na] sumakay sa balsa namin, natakot ako kasi humarap sa 'min ahas, tumalikod, kumuha ako pampalo, nalaman na papaluin ko, humarap ulit, binitawan ko pamalo, umalis siya."

Tinangay din pala kasunod nila ang kaniyang asawa, pero hindi na ito nakaligtas.

Umaga na ng DIsyembre 27 nang matagpuan sila.

"Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi di niya ako pinabayaan, alam ko galing sa kanya mga binigay sa 'min kundi malulunod kami," ani Lomo.

Ayon sa NDRRMC, umakyat na sa 32 ang nasawi, 11 ang sugatan, at 24 ang nawawala dahil sa ulang dulot ng shearline.