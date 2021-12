Watch more on iWantTFC

DOH spox: Di pa masabi kung omicron ang dahilan ng pagdami ng mga kaso

MAYNILA -- Hindi isinasantabi ng mga eksperto ang posibilidad na ang pagtaas ng coronavirus disease (COVID-19) positivity rate o ang bilang ng mga taong nagpopositibo sa sakit ay maaaring dahil sa omicron variant.

Kung ang ilang data analysts ang tatanungin, hindi rin imposibleng may kinalaman ang mas nakakahawang variant sa pagtaas ng mga kaso lalo't nangyari na rin ito sa delta variant.

"Hindi natin sinasabing sigurado tayo. Sinasabi natin nandiyan 'yung possibility ng omicron. And ganito rin 'yung nangyari sa 'tin noong pumasok ang delta variant. It looks possible na kung ganito kabilis 'yung pagdami ng kaso, it looks possible na baka nakapasok na 'yung omicron sa borders natin," ani OCTA Research Fellow Guido David.

Para naman kay ABS-CBN News Data Analytics Head Edson Guido: "Personal take ko diyan, walang masama kung ia-assume natin kung nandiyan na talaga ang omicron at kumakalat. Dahil it’s better to be safe than sorry. So if we assume that it's already driven by omicron eh talagang mas mag-iingat tayo at talagang mas maiiwasan natin 'yung posibildad na magkaroon ulit ng surge."

Ayon sa datos ng Department of Health (DOH) nitong Disyembre 22, nasa 0.9 porsiyento lang ang positivity rate ng bansa base sa mga nagpa-test noong Disyembre 20.

Pero makalipas ng isang linggo, nasa 4.5 porsiyento na ang positivity rate ng bansa. Ibig sabihin, mula sa isa, halos 5 na sa bawat 100 nagpapa-test a COVID-19 ang nagpopositibo.

Pero ayon sa isang opisyal, inaasahan talagang tataas ang bilang ng mga kaso ngayon dahil sa mas mataas na mobility ng tao at pagkabawas sa pagsunod sa public health standards.

"Cases are expected to increase due to the holiday-related mobility and reduced compliance to minimum public health standards. We are continuously monitoring the situation, though we cannot still be certain that the increase in cases is due to the omicron variant. We are calling on the public and the LGUs to ensure safety protocols are implemented and every Filipino is vaccinated," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Para naman kay Guido, ngayon lang nakitang ganitong kabilis tumaas ang positivity rate.

"Definitely throughout this pandemic eh hindi natin nakita 'yung ganito kabilis na pagtaas from 0.9% biglang naging 4.5 percent. Although one could also argue na talagang mababa 'yung ating nakikita in the past few weeks kaya kung may increase eh talagang mas pronounced," ani Guido.

Dagdag ni Guido, dahil sa pagtaas ng positivity rate ay hindi imposibleng makatala muli ng 1,000 bagong kaso sa mga susunod na araw, na malaking talon sa 350 average daily cases nitong nakaraang linggo.

Nananatiling 4 ang kumpirmadong kaso ng omicron variant sa bansa.

Natunton na rin ng DOH ang 22 close contacts ng ika-4 omicron case kung saan napapabilang ang asawa nito.

Aminado rin ang Malacañang na nakababahala ang mga lumalabas na datos.

Sinabi naman nilang maaari pang baguhin ang alert levels kung makitang tumaas ang bilang ng mga magkakasakit.

"Hindi po bawal na mag-increase tayo ng alert level sa provinces, highly urbanized cities pag kinakailangan. Pag may nakita na spike ang Inter-Agency Task Force sa isang lugar, puwede tayong mag-increase ng alert level kung tumama siya sa mga parameters natin for an increased alert level," ani acting presidential spokesperson Karlo Nograles.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News