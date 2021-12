MAYNILA -- Ramdam na ng grupo ng mga doktor ang pagdami ng coronavirus disease (COVID-19) cases sa harap ng pagluluwag ng mga restriction habang may holiday at ang banta ng COVID-19 omicron variant.

Ayon sa isang grupo ng mga doktor, marami ang nagpopositibo sa test sa mga emergency room. Kaya kailangan na raw nilang paghandaan ang pinangangambahang surge ngayong papasok na Bagong Taon.

"'Yun nga ang ayaw na nating makita, 'yung parang yoyo. It's a seesaw battle, aakyat, bababa. Ang pinaka-main ingredient para mapigilan natin ito ay 'yung talagang mga tao ay mag-observe o mag-adhere sa minimum health protocols," ani Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin.

Inanunsiyo ng Department of Health kamakailan na nadagdagan nang 889 ang mga kumpirmadong kaso ng COVID-19, halos doble sa higit 400 na naitala noong Martes.

Hindi rin inirerekomenda ni Limpin na iklian ang quarantine period, sa harap ng paggawa nito ng ibang bansa gaya ng Estados Unidos.

Nananawagan naman si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos sa publiko na mag-ingat sa gitna ng pagtitipon-tipon ng mga pamilya at magkakaibigan ngayong holiday season.

“Ang talagang malakas magkalat dito ay ang family gatherings. Bakit? Lahat naman tayo ay pupunta kay lolo, sa pinsan, sa mga kaopisina natin. Kakain tayo, wala tayong mga mask. So usually, diyan nagsisimula 'yan. 'Yung mga walang mask," ani Abalos.

"Pangalawa, 'yung ating mga kababayan, kung minsan nagpa-party pa sa mga kalye, may mga bisyo na walang mask talaga. Kung kasing-ingat tayo ng last year, hindi talaga dadami ’tong omicron," dagdag niya.

Pinag-aaralan na rin ng Metro Manila Council ang posibleng pagkakaroon ng vaccine mandate sa NCR.

"Ang resolution is that gagawa kami ng technical working group ng Metro Manila Council, together with IATF para tingnan 'yung feasibility ng having vaccination mandate," ani Abalos.

"Ibig sabihin, 'yung mga vaccination card mo, kung papasok ka, saan kailangan requirement ito? Pag-aaralan, pag-aaralan ang legality nito, pag-aaralan kailan ire-require ito," dagdag niya.

Nakasailalim sa alert level 2 ang buong bansa hanggang December 31.

Inaasahang ilalabas ng Inter-Agency Task Force ang mga bagong alert level classification para sa susunod na buwan sa mga susunod na araw.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News.