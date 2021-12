Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Puspusan na ang mga hakbang para maibalik ang suplay ng tubig at kuryente sa mga lugar na pinakatinamaan ng bagyong Odette.

Ang Maynilad, inihanda na ang kanilang mobile treatment equipment na ipapadala sa mga lugar na sinalanta ng bagyo.

Kaya nitong magproseso ng 11,500 gallons ng inuming tubig para sa pangangailangan ng mahigit 1,000 pamilya kada araw.

"Meron siyang tinatawag na brine o 'yung wastewater. 'Yun naman po ay pinapaigib din namin sa mga tao, puwede naman po nilang gamitin sa panligo o pang-flush sa CR o paglalaba," ani Maynilad water supply operations head Engr. Ronald Padua.

Sinisigurado lang din muna nila na kumpleto ang requirements bago nila ipadala ang water treatment facility.

"Ang talagang requirements lang po sa pagdadalhan is number one 'yun may available na ilog o kung may tubig baha puwede po naming i-treat 'yun. At pangalawa po, availability po ng fuel or power supply kasi ito po naka-design po ito kukuha power sa gen-set o kuryente," ani Padua.

Nakarating na sa Bohol at Cebu ang mobile treatment plants na ipinahiram ng Manila Water.

Nagpadala na rin sila ng tankers para mahatiran ng maiinom na tubig ang kahit mga nasa malalayong sitio.

Plano rin nilang magpadala ng mobile treatment plant sa Siargao sa susunod na linggo.

Nagtulong-tulong naman ang mga electric cooperative mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas para maibalik kaagad ang kuryente sa ilan pang lugar.

Ayon sa Southern Leyte Electric Cooperative, aabutin pa ng Marso 2022 bago maibalik ang kuryente sa lugar.

Nagpadala rin ng kanilang linemen ang ilang electric cooperative. Ang Metro Cebu, naibalik na ang kuryente sa higit 25 porsiyento ng mga apektadong konsumer, habang higit 60 porsiyento na ang muling nasusuplayan ng tubig.

Nakarating na rin sa Bohol ang mga linemen mula sa iba't ibang electric cooperative.

-- Ulat nina Alvin Elchico, ABS-CBN News; may ulat din ni Sharon Evite