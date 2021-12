Philippine National Police-Drug Enforcement Group

PAMPANGA—Nasamsam ng mga pulis ang nasa P117 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation sa Mexico, Pampanga Miyerkoles ng umaga.

Nahuli rin ng mga operatiba ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group ang 29 anyos na suspek na si alyas Mohamad, na taga-Lower Bicutan, Taguig City.

Ayon kay Police Lt. Col. Julio Abong ng PNP-DEG, narekober mula sa suspek ang nasa 17 kilo ng umano'y shabu na nakasilid sa 50 zip lock bags.

"Right now, we will be conducting a further and thorough investigation pa tungkol sa kaniyang presensiya dito sa Pampanga but we can only surmise na dito siya to distribute 'yung mga dala niyang droga," aniya.

"Kasi ang transaction lang namin kanina mga about 1 kilo lang then nung ma-apprehend na nga siya, nakita namin na may bitbit pa siyang ibang droga doon sa loob ng sasakyan niya," dagdag ni Abong.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek na nasa kustodiya na ngayon ng PNP-DEG. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa suspek.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC

—Ulat ni Gracie Rutao