MAYNILA — Higit 100 na ang naitalang nasawi sa probinsya ng Bohol dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette, ayon mismo sa gobernador nito ngayong Miyerkoles.

Sa isang media forum, sinabi ni Bohol Gov. Arthur Yap na umabot na sa 109 ang nai-report na nasawi sa lalawigan. Matatandaang dalawang beses nag-landfall sa Bohol ang bagyo noong ika-16 ng Disyembre.

"Some were drowned. Some were hit by flying debris. Others suffered heart attacks, cardiac arrest due to pressure, stress, tension. So iba ibang rason, but typhoon-related lahat,” paliwanag ni Yap.

Aniya, marami naman ang nailikas na mga residente bago pa tumama ang bagyo.

“[Around] 17,000 people were evacuated. Evacuation centers, wala naman masyado namatay doon, very low, if not at all. It is those who chose to be left behind,” ani Yap.

Dagdag ng opisyal, malapit-lapit sa Bagyong Yolanda ang naging hagupit ng Bagyong Odette sa probinsya — ang isa sa pinakamalakas na tumama sa bansa nitong mga nagdaang taon.

Pero mabilis naman aniya nakakilos ang mga lokal na opisyal ng Bohol.

“Noong pumasok ang typhoon sa Bohol, the entire province was enveloped and was sucked into the typhoon. So the entire province was in the typhoon path. The effect of this, and just to compare, this was 200 kph, Yolanda was at 230,” sabi niya.

“We are not thankful for 109 deaths. But what we are saying is that it could have been worse if the mayors did not forcibly ask their people to move to a safer ground,” dagdag pa niya.

TULONG

Sa ngayon, hindi pa aniya maayos ang sitwasyon sa probinsya at nangangailangan pa sila ng tulong.

Marami sa 48 na lokalidad sa Bohol ay hindi pa rin daw maayos ang linya ng komunikasyon.

“Unfortunately, up to today, wala pa rin kami tubig. Wala pa rin kami power, Telecommunications are still down. So iyong Smart and Globe are still working overtime. And kung puwede, we will ask them to double time to repair iyong towers nila," sabi ni Yap.

"Up to today, 20 to 25 municipalities, wala kami contact. We cannot even coordinate relief operations,” dagdag niya.

Nangangailangan daw ang kaniyang probinsya ng pagkain at tubig para sa mga apektadong residente.

Bagaman, nagsimula na rin umanong magsibalikan ang mga tao sa kanilang mga nasirang bahay. Pero kailangan pa nila ng karagdagang gamit para matanggal ang mga debris at nagsidapaang puno.

“We need to continue to sustain Bohol sa pagkain at sa water, and to allow the citizens to take care of their transitional housing because it is going to take some time. Humihingi ako ng chainsaws that I can distribute to all barangays so that the people can start cutting down all the fallen trees and make it a useable lumber para magamit nila sa shelter needs,” panawagan ni Yap.

PANOORIN

Watch more on iWantTFC

Bukod dito, nanawagan din ang gobernador ng financial aid para sa mga pamilya, bukod pa sa food packs na naibigay na nito sa mga residente.

Bagama't nagpaabot ng tulong na ang Department of Social Welfare and Development, tila kapos pa rin ito.

“As of yesterday, nasa 50,000 food packs na sila. Pero imagine, ang provincial government, nasa close to 90,000 packs na. By December 31, we will probably reach 100,000 food packs. So parang we have to do a better job,” sabi ni Yap.

Humihingi rin siya ng tulong sa national government at sa Department of Trade and Industry na tulungan silang ma-monitor ang pagdating ng goods sa probinsya at ang pagkontrol ng presyo nito.

Inihayag naman ni Yap na hindi gaanong napuruhan ang Panglao na isang sikat na tourist destination sa probinsya.

“Panglao was hit but not as badly as the other part. In fact, the resorts are open. They are open to domestic tourism and even people are coming in from the National Capital Region," aniya.

"If you are after taking some rest, you want to stay in the hotels, they have their generators and water source. They have connectivity. They have water. They have power."

Base sa tala ng NDRRMC, nasa halos 400 na ang kabuuang naiulat na nasawi dahil sa Bagyong Odette, na tumama sa south at central regions ng bansa halos dalawang linggo na ang nakalilipas.

Hindi rin bababa sa 1 milyong pamilya ang pansamantalang nawalan ng tirahan dahil sa bagyo, at libo-libo pa rin ang mga nasa evacuation centers.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News