Typhoon Odette batters Palawan on Dece. 17, 2021. Photo courtesy of Justin Miguel

MAYNILA – Nasira ang halos 1,500 motorized banca sa Puerto Princesa City, Palawan nang manalasa ang Bagyong Odette halos dalawang linggo na ang nakararaan, ayon sa lokal na pamahalaan ngayong Miyerkoles.

Problema ngayon sa siyudad ang kawalan ng hanapbuhay ng mga apektadong residente, ani Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron.

"Number 1 problema, 'yung mga tao. 'Yung mga kababayan namin, nawalan ng hanapbuhay. Nawalan ng pagkukunan ng pagkain. Mga farm nila, mga alaga nilang hayop, nawala lahat," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Sa 90 bangkang nago-operate sa sikat na Puerto Princesa Subterranean River National Park, tatlo na lang ang naiwan dahil nasira ang iba, dagdag ni Bayron.

"Kaya kailangang-kailangan talaga ng suporta kasi massive 'yung destruction. Hindi kami binabagyo ever since. First time nangyari ito," aniya.

Sa huling tala ng lokal na pamahalaan, nasa 15 katao ang nasawi sa lungsod dahil sa bagyo habang isa ang pinaghahanap.

