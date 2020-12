Subic Freeport Expressway binuksan pansamantala hanggang Enero 15

Pansamantalang binuksan sa publiko ang Subic Freeport Expressway.

Bukas ito mula Disyembre 28 hanggang Enero 15, sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi.

Bagamat 92 porsyento pa lang ang natatapos sa konstruksiyon nito, inaasahang makakatulong ang nasabing expressway sa dagsa ng mga motoristang papasok at palabas ng Subic Bay Freeport Zone ngayong holiday season.

Timelapse of a drive through at the new Subic Freeport Expressway road. This part of the 8.2km expressway will be opened temporarily today Dec 28 until Jan 15 from 6AM to 6PM.



It will be closed 6:01PM TO 5:59AM to give way to constructuon of remaining works. pic.twitter.com/3RZenziT7s